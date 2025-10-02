Servizi di emergenza nel quartiere di Crumpsall. Keystone

Un'aggressione con un coltello si è verificata oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce la polizia, intervenuta sul posto. Secondo il sindaco della città, Andy Burnham, citato dalla Bbc, il bilancio è di quattro feriti.

Keystone-SDA SDA

Stando a Burnham, che ha definito l'episodio «grave», si ritiene che l'aggressore sia morto. Tuttavia, «non vi sono ancora conferme». In ogni caso, l'attacco è concluso e non vi sono ulteriori pericoli per la collettività, ha precisato.

Il fatto è avvenuto dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti, completato nel 1967.

I media britannici sottolineano come l'attacco – la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire – è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.