  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Bretagna Attacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

SDA

2.10.2025 - 11:59

Servizi di emergenza nel quartiere di Crumpsall.
Servizi di emergenza nel quartiere di Crumpsall.
Keystone

Un'aggressione con un coltello si è verificata oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce la polizia, intervenuta sul posto. Secondo il sindaco della città, Andy Burnham, citato dalla Bbc, il bilancio è di quattro feriti.

Keystone-SDA

02.10.2025, 11:59

02.10.2025, 12:06

Stando a Burnham, che ha definito l'episodio «grave», si ritiene che l'aggressore sia morto. Tuttavia, «non vi sono ancora conferme». In ogni caso, l'attacco è concluso e non vi sono ulteriori pericoli per la collettività, ha precisato.

Il fatto è avvenuto dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti, completato nel 1967.

I media britannici sottolineano come l'attacco – la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire – è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.

I più letti

Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto
Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Aperta in Nebraska la più grande capsula del tempo, ecco cosa c'era dentro
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Per un po' il Lugano non potrà contare su Mattia Bottani
Politica. Obama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'

PoliticaObama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'

Vertenza commerciale. Dazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Vertenza commercialeDazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Lutto. È morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

LuttoÈ morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner