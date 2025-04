Attenzione a questa truffa su Facebook ai danni di «anziani svizzeri»

I truffatori cercano vittime su Facebook con la pagina «Laptops für Senioren aus der Schweiz», PC per anziani dalla Svizzera. Facebook

La falsa pagina Facebook «Laptops für Senioren aus der Schweiz» (PC per anziani dalla Svizzera) offre dei computer portatili di MediaMarkt a soli 5 franchi. Attenzione però, in realtà si tratta di una truffa per rubare soldi e i dati della carta di credito: il PC non viene mai consegnato.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te La pagina Facebook «Laptops für Senioren aus der Schweiz» (PC per anziani dalla Svizzera) attira le persone vendendo dei presunti laptop di MediaMarkt a soli 5 franchi. I dispositivi non vengono però mai consegnati.

I criminali fingono credibilità con commenti falsi e indirizzano le vittime a un sito web fraudolento. Qui vengono richiesti i dati personali e quelli della carta di credito.

MediaMarkt ha confermato a blue News il tentativo di frode e ne ha preso le distanze. Ecco come proteggersi da queste truffe. Mostra di più

Da qualche giorno circola su Facebook una nuova truffa. Sulla pagina Facebook «Laptops für Senioren aus der Schweiz» (PC per anziani dalla Svizzera) le persone vengono attirate con un'offerta incredibile.

«MediaMarkt sta regalando computer portatili degli anni 2022-2024 ancora in stock e li offre a persone di 40 anni e oltre per soli 5 franchi!», si legge.

Il negozio di elettronica vorrebbe «sbarazzarsi di questi vecchi modelli in vista dell'imminente aumento delle tasse per fare spazio nel magazzino». Si tratta di un'allusione ai dazi recentemente imposti (e poi messi in pausa) dal governo statunitense di Donald Trump.

Ma i dispositivi non vengono mai consegnati. Al contrario, i truffatori rubano i dati della carta di credito e il denaro alle loro vittime.

Un astuto raggiro

Chi è dietro all'inganno è molto abile nel proprio approccio e utilizza commenti falsi per far credere che tutto sia autentico.

«Siamo così felici! Questa è stata sicuramente una delle nostre migliori esperienze - consegna velocissima e una valutazione perfetta di 1000!», si legge tra i commenti.

E un altro, presunto, utente scrive: «OMG, non posso credere di aver vinto un computer portatile! È come un sogno che diventa realtà!».

Commenti di questo tipo creano fiducia. Facebook

Ecco come funziona la truffa

Se si clicca sul link, si arriva su un sito web con il logo di MediaMarkt, dove i possibili clienti devono rispondere ad alcune semplici domande, come «sei svizzero?».

Alla fine, agli utenti di Facebook viene chiesto di inserire l'indirizzo e i dati della carta di credito.

Non appena queste informazioni vengono inviate, i truffatori prelevano il denaro dal conto. E hanno anche accesso ai dati completi della carta di credito delle loro vittime.

MediaMarkt mette in guardia dalla truffa

La portavoce del rivenditore di elettronica, Juliana Herriger-Bon, ha confermato a blue News che il sito web non proviene dall'azienda: «Si tratta chiaramente di un tentativo di frode».

La portavoce spiega che MediaMarkt «generalmente» non vende prodotti tramite piattaforme di social media come Facebook.

Se la società inserisce pubblicità di prodotti, «il link è sempre direttamente al nostro sito ufficiale», sottolinea Herriger-Bon. Inoltre, i prezzi pubblicizzati in questi casi «non corrispondono mai alle nostre offerte reali».

L'azienda ha già dovuto affrontare truffe simili diverse volte in passato. «Nonostante gli sforzi intensi, è molto difficile applicare misure efficaci e sostenibili contro queste attività fraudolente, poiché i responsabili operano spesso in modo anonimo e internazionale», afferma la portavoce.