Attenzione a questi squali durante le vacanze al mare

Un tempo la verdesca era comune nel Mediterraneo. Oggi l'incontro con questo animale di tre metri di lunghezza è estremamente raro. Mark Conlin/NMFS/Wikipedia

Brutte notizie per gli amanti del Mediterraneo: diverse specie di squali sono originarie anche del mare interno. D'altra parte gli attacchi sono estremamente rari. I predatori marini sono molto più pericolosi.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli esperti stimano che nel Mediterraneo vivano dalle 30 alle 50 specie di squali.

Dal piccolo squalo gatto allo squalo elefante lungo dodici metri, la varietà dell'animale nel Mediterraneo è enorme. Anche se sono altamente minacciati.

Gli attacchi degli squali all'uomo sono noti soprattutto per i grandi squali bianchi. L'ultimo è avvenuto nel 1969, ma gli avvistamenti sono frequenti. Mostra di più

Il Mediterraneo è considerato da alcuni la vasca da bagno degli oceani del mondo. In estate è caldo, le onde sono generalmente moderate e le maree sono appena percettibili. Ma c'è una cosa che si può trovare nel mare interno tra l'Europa meridionale, il Nord Africa e il Medio Oriente: gli squali.

Non esiste una risposta definitiva su quante specie di squali siano originarie del Mediterraneo. «Haie.net» scrive che ce ne sono oltre 50, ma il sito web ne elenca solo 17. La Fondazione tedesca per la conservazione marina (DSM) elenca 30 specie solo per l'Adriatico orientale.

Ecco una panoramica delle specie e delle popolazioni più importanti che abitano questo mare, molto frequentato dai turisti. Sono incluse anche le più temute.

Squalo toro

Squalo toro Dimensioni: 3,2 metri.

Habitat: acque poco profonde vicino alla costa.

Presenza: rara, in pericolo critico di estinzione.

Pericolo potenziale: difficilmente aggressivo, ma non deve essere provocato, avverte «Haie.net» Mostra di più

Lo squalo toro nuota lentamente, spesso giace immobile sul fondale, è prevalentemente notturno e non è considerato aggressivo. Dove vive, si muove anche in aree vicine alla costa e in acque poco profonde.

Ma è stato avvistato anche a profondità superiori ai 300 metri. La sua lunghezza, fino a 3,2 metri, è impressionante.

Verdesca (squalo azzurro)

Verdesca (squalo azzurro) Dimensioni: 3 metri, 180 chilogrammi.

Habitat: mare profondo, fino a 350 metri di profondità.

Presenza: minacciata di estinzione.

Pericolo potenziale: diversi attacchi documentati all'uomo, ma non nel Mediterraneo. Mostra di più

La verdesca è straordinariamente snella. Secondo la DSM, un tempo questa specie era la più comune nell'Adriatico. Ora è anche a rischio di estinzione. In tutto il mondo sono stati documentati diversi attacchi da parte di squali azzurri.

La verdesca preferisce nuotare in acque profonde, fino a 350 metri di profondità. Sono descritte come curiose nei portali di immersione, ma è improbabile incontrare esemplari di questa specie nel Mediterraneo.

Sebbene siano a rischio di estinzione in tutto il mondo, i pescatori d'altura li cacciano con le reti a strascico. Spesso vengono anche catturate accidentalmente.

Smeriglio

Smeriglio Dimensioni: fino a 3 metri, fino a 230 chilogrammi.

Habitat: zone più fredde.

Presenza: molto rara, altamente minacciata.

Pericolo potenziale: diversi attacchi documentati all'uomo, ma non nel Mediterraneo. Mostra di più

Lo smeriglio prende il nome dal suo cibo preferito. Ma si immerge molto più in profondità dei banchi di aringhe, fino a 700 metri sotto la superficie, e sarebbe sostanzialmente innocuo per l'uomo. In tutto il mondo sono stati documentati solo due attacchi all'uomo.

Squalo mako

Squalo mako Dimensioni: 4 metri, 500 chilogrammi.

Habitat: acque vicine alla costa, nuota vicino alla superficie.

Presenza: molto rara, a rischio di estinzione.

Pericolo potenziale: nessun attacco conosciuto. Mostra di più

Se uno squalo mako vi insegue, siete in una brutta posizione. Raggiunge i quattro metri di lunghezza, pesa 500 chilogrammi ed è considerato il nuotatore più veloce, con una velocità massima di 70 km/h. Salta anche fino a 6 metri fuori dall'acqua.

Questa specie vive nelle acque costiere e spesso nuota vicino alla superficie. Ma è diventato così raro che avvistamenti come quello avvenuto nel 2022 sulla costa mediterranea spagnola hanno fatto scalpore sulla stampa.

Squalo gatto

Squalo gatto Dimensioni: da 1 a 1,5 metri.

Habitat: sui fondali marini a una profondità compresa tra 20 e 60 metri, notturno.

Presenza: minacciata di estinzione.

Potenziale di pericolo: innocuo Mostra di più

Lo squalo gatto non deve il suo nome al fatto che, con una dimensione compresa tra un metro e un metro e mezzo, sembra un animale coccoloso rispetto ai suoi parenti più grandi. Secondo le descrizioni, i suoi occhi ricordano quelli dei gatti.

Questa specie non è pericolosa per l'uomo, anche se può essere trovata in acque poco profonde lungo la costa. Ma può anche immergersi fino a 800 metri di profondità.

Come praticamente tutte le specie di squali presenti nel Mediterraneo, è minacciato di estinzione. Gli squali gatto vengono sempre catturati accidentalmente nelle reti dei pescatori commerciali.

Squalo elefante

Squalo elefante Dimensioni: da 8 a 12 metri, da 4 a 7 tonnellate.

Habitat: mare profondo, fino a 700 metri di profondità, ma anche zone vicine alla costa, in acque fresche.

Presenza: molto rara nel Mediterraneo.

Pericolo potenziale: innocuo, si nutre solo di plancton. Mostra di più

Lo squalo elefante raggiunge una lunghezza di 10-12 metri e pesa da cinque a sette tonnellate. Quando apre la bocca, può far passare un metro tra la mascella superiore e quella inferiore.

Un esemplare è emerso di recente al largo della costa di Marbella, in Spagna, e i video mostrano un bagnante a bordo di una moto d'acqua che scappa a tutta velocità.

Lo squalo elefante non ha denti e si nutre solo di plancton. Ma la grande pinna caudale, che dà un'idea della sua impressionante lunghezza, probabilmente terrorizzerà gli altri visitatori della costa.

Squalo volpe

Squalo volpe Dimensioni: fino a 6 metri, grazie alla lunghissima pinna caudale.

Habitat: mare profondo, Mediterraneo occidentale.

Presenza: minacciata di estinzione.

Pericolo potenziale: non è aggressivo, «ma bisogna comunque fare attenzione», scrive «Haie.net» Mostra di più

Il lobo superiore della pinna caudale può essere lungo quanto il resto del corpo. Lo squalo volpe usa la sua lunga coda per stendere la preda, per questo è conosciuto anche come squalo volpe. Può anche saltare a metri di distanza dall'acqua.

Squalo bianco

Squalo bianco Dimensioni: da 4 a 7 metri, fino a 3,5 tonnellate.

Habitat: Sicilia, Mar Adriatico, Isole Baleari.

Presenza: minacciata di estinzione.

Pericolo potenziale: non è interessato all'uomo, ma è comunque pericoloso. Mostra di più

È l'acronimo della paura degli squali, grazie alla serie di film che portano il suo nome. Gli avvistamenti di squali bianchi nel Mediterraneo fanno già notizia.

In realtà, il grande squalo bianco è il più grande cacciatore del mare. La sua dieta comprende foche, leoni marini e persino foche elefante, oltre ad altre specie di squali come il ben più veloce mako. Caccia anche tonni e delfini: quasi nessun animale marino è al sicuro dallo squalo bianco.

Il database del Museo della Florida registra 17 attacchi mortali di squali nel Mediterraneo tra il 1901 e il 1969, nove dei quali causati da squali bianchi, mentre la specie degli altri attacchi mortali non è nota.

Nonostante la sua posizione al vertice della catena alimentare, il grande squalo bianco è minacciato di estinzione anche nel Mediterraneo. Solo tra il 1986 e il 2000, la popolazione è diminuita dal 59 all'89%, scrive la DMS.

