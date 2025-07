In Italia, Spagna e Francia è in corso un'intensa attività di controllo degli autovelox (immagine illustrativa). Keystone

I radar non sono in agguato solo sulle strade svizzere: in Spagna le multe sono in aumento, l'Italia ha introdotto nuove regole e la Francia sta addirittura progettando dei super-autovelox.

Hai fretta? blue News riassume per te In Spagna il numero di infrazioni per eccesso di velocità è salito a 3,44 milioni nel 2024.

In Italia dal 2024 sono in vigore nuove regole per i radar, tra cui le distanze minime e le norme sulla visibilità.

In Francia il governo sta progettando l'introduzione dei cosiddetti super-autovelox, che possono registrare diverse infrazioni al codice della strada contemporaneamente. Mostra di più

Quest'estate molti svizzeri sono tornati a viaggiare all'estero in auto, con la propria vettura o con un veicolo a noleggio.

Proprio come nel nostro Paese, vale la pena tenere d'occhio il tachimetro, perché i radar sono una minaccia anche nelle varie località di vacanza.

Ecco una panoramica per prepararvi al meglio alle vostre vacanze estive:

Spagna

Se viaggiate in auto, dovete sempre fare attenzione ai limiti di velocità, soprattutto nelle regioni di Madrid e Malaga. Keystone

Secondo un rapporto dell'associazione automobilistica AEA, nel 2024 in Spagna sono state registrate 3,44 milioni di infrazioni per eccesso di velocità, pari a una media di 10'000 multe al giorno e a un aumento del 4% rispetto al 2023.

L'Andalusia ha registrato un numero particolarmente elevato di infrazioni, con 959'592 multe per eccesso di velocità (il 27,8% di tutte le multe in Spagna).

Seguono Castilla y León (413'343), Valencia (366'360) e Castilla-La Mancha (310.795). Quattro dei dieci radar più attivi si trovano nella provincia di Malaga.

I 10 radar più attivi in Spagna Madrid, M-40 (chilometro 20): 74'873 multe

Malaga, A-7 (chilometro 968): 67'502 multe

Navarra, autostrada A-15, vicino a Lekunberri: 60'887 multe

Cadice, A-381 (chilometro 74): 54'835 multe

Malaga, A-45 (chilometro 128): 49'378 multe

Sant Antoni, Ibiza, EI-600 (chilometro 9): 39'202 multe

Siviglia, A-92 (chilometro 83): 37'616 multe

Malaga, A-7 (chilometro 978): 33'358 multe

Malaga, MA-20 (chilometro 10): 33'061 multe

Madrid, M-40 (chilometro 52): 33'057 multe Mostra di più

Italia

Un radar in Italia: di recente sono entrate in vigore nuove regole. CREDITFC

Quando si parla di numero di autovelox, l'Italia è il campione europeo imbattuto. Nel Paese sono presenti oltre 11'000 radar fissi e numerosi dispositivi mobili gestiti dalle autorità locali.

Il piccolo paese di montagna di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, ad esempio, ha stabilito un record speciale. Secondo l'organizzazione dei consumatori Assoutenti, la comunità di 346 abitanti delle Dolomiti ha incassato ben 1'265'822 euro (circa 1,18 milioni di franchi) da un solo autovelox nei tre anni dal 2021 al 2023. Ciò corrisponde a circa 3'660 euro di entrate pro capite.

Le autorità italiane hanno reagito. Nel 2024 sono entrate in vigore nuove regole. Le norme prevedono una distanza minima tra i singoli dispositivi. Inoltre i radar possono essere utilizzati solo al di sopra di una certa velocità. Ad esempio all'interno delle città solo quando la velocità massima è di 50 km/h.

Ci sono anche nuove norme che stabiliscono quando gli automobilisti devono essere informati della presenza di autovelox. Quelli al di fuori dei centri abitati devono essere esposti con almeno un chilometro di anticipo.

I radar già installati possono essere adattati alle nuove norme fino a giugno 2025. Dopo questa scadenza, i dispositivi saranno smantellati.

Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron sta progettando nuovi super-autovelox - ha già agito in prima persona. Keystone

In Francia si sta verificando una tendenza opposta: il numero di autovelox installati in modo permanente passerà dagli attuali poco meno di 4'000 a 4'160. I radar diventeranno anche più intelligenti. Ciò ha provocato le proteste degli automobilisti.

In futuro, alcuni dei dispositivi presenti nel Paese controlleranno anche la distanza, l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza e il divieto di usare il cellulare al volante. Secondo i piani del governo francese, i nuovi super-autovelox saranno in grado di registrare le varie infrazioni tutte insieme.

Chiunque guidi con il cellulare all'orecchio, troppo vicino al veicolo che lo precede e persino troppo veloce potrebbe ricevere tre multe in una volta sola.

Ma non si sa ancora esattamente quando i nuovi super-autovelox saranno operativi. Resta anche da vedere se le singole multe saranno effettivamente totalizzate. I piani del governo sono controversi in Francia.

L'associazione automobilistica francese «40 Millions d'automobilistes», ad esempio, sospetta che dietro i piani ci sia una truffa governativa su larga scala.