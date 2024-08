Una nuova truffa è emersa su piattaforme come Tutti.ch (immagine simbolica). Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sta girando una nuova truffa per ottenere i dati personali degli utenti di alcune piattaforme. La polizia lancia un avvertimento.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Gira una nuova truffa per ottenere i dati personali degli utenti di alcune piattaforme.

La polizia lancia un avvertimento. Mostra di più

I criminali informatici hanno trovato un nuovo modo per ottenere i dati degli utenti di Internet. Questa volta utilizzano mercati online come tutti.ch, che offrono un modo semplice per acquistare e vendere articoli.

Tuttavia, le piattaforme sono utilizzate anche da truffatori che cercano di ottenere i dati degli utenti. Un raggiro particolarmente comune è la cosiddetta «truffa post-pagamento», come riporta Watson.

Si tratta di un presunto acquirente che contatta il venditore tramite la piattaforma e finge di voler elaborare l'acquisto attraverso uno speciale servizio di pagamento postale. Il venditore riceve quindi un link a un sito web falso che finge di essere della Posta Svizzera.

I dati della carta di credito come obiettivo

Lì, al venditore viene chiesto di inserire i dati della carta di credito, persino il codice CVC, che normalmente non è mai richiesto per ricevere denaro. I truffatori utilizzano queste informazioni per ottenere i soldi del venditore e per utilizzare indebitamente i dati della carta di credito.

La polizia mette in guardia da queste truffe e raccomanda di controllare sempre con attenzione i link. «I siti web falsi sono spesso molto ben fatti», si legge nell'avviso.

In particolare, gli utenti devono fare attenzione ai link che chiedono di inserire i dati della carta di credito. «Non si dovrebbero mai inserire i dati della carta di credito o i dati di accesso al conto per vendere qualcosa», sottolinea tutti.ch.

I tentativi di frode dovrebbero essere assolutamente segnalati per aiutare gli operatori del mercato a migliorare i loro meccanismi di protezione.