Gli asciugamani devono essere lavati a caldo per evitare che i batteri sopravvivano. KEYSTONE

Studi scientifici dimostrano che gli asciugamani dovrebbero essere lavati più spesso di quanto molti pensino. Gli esperti danno consigli chiari su come evitare i batteri.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te I tessuti umidi sono il terreno di coltura perfetto per batteri, oli della pelle e particelle di sporco.

Se ci si asciuga il viso con un asciugamano riutilizzato, si diffondono i germi direttamente sulla pelle.

L'80% degli asciugamani contiene batteri fecali già dopo tre giorni, soprattutto se sono conservati in bagni con servizi igienici.

Gli asciugamani devono essere lavati a un minimo di 60 gradi e possibilmente asciugati a caldo per eliminare i germi.

Sette piccoli asciugamani o flanelle per ogni giorno della settimana vi aiuteranno a ad evitare inconvenienti senza alcuno sforzo.

Vi asciughereste il viso con un capo di biancheria sporco dopo il lavaggio? Probabilmente no. Ma questo è esattamente ciò che accade quando gli asciugamani vengono cambiati troppo di rado.

Secondo Shereene Idriss, una dermatologa statunitense che condivide regolarmente le sue conoscenze professionali sul suo canale TikTok, la pulizia della pelle viene spesso vanificata da una routine apparentemente innocua: asciugarsi con un asciugamano riutilizzato.

Il motivo: i residui di trucco, gli oli della pelle e le cellule morte si accumulano negli asciugamani umidi. Inoltre, i batteri presenti nell'ambiente possono insediarsi in questi, soprattutto nei bagni, dove l'elevata umidità crea le condizioni ideali per i microrganismi.

Chiudere il coperchio del water quando si tira lo sciacquone

Quindi, se pulite accuratamente la pelle e poi la asciugate con un asciugamano sporco, diffondete i germi indesiderati direttamente sulla pelle appena lavata.

Non sono solo i dermatologi a mettere in guardia dagli asciugamani sporchi: anche gli studi scientifici mostrano risultati evidenti, come riporta «Focus».

Il microbiologo professor Charles Gerba ha esaminato la carica batterica degli asciugamani e ha scoperto che l'80% degli asciugamani non lavati da più di tre giorni conteneva batteri fecali.

Il problema è aggravato dal fatto che gli asciugamani sono spesso appesi in prossimità del bagno. Secondo la ricerca, i germi possono essere spinti fino a sei metri nell'aria quando si tira lo sciacquone, soprattutto se il coperchio viene lasciato aperto. Questi possono depositarsi su superfici e tessuti, compresi gli asciugamani.

Igiene contro risparmio energetico

La conclusione del professore? Gli asciugamani dovrebbero essere lavati al massimo ogni tre giorni. In caso di pelle sensibile o di problemi cutanei, si consiglia un cambio quotidiano.

Oltre alla frequenza del lavaggio, anche la temperatura gioca un ruolo decisivo. Molte persone lavano gli asciugamani a basse temperature per risparmiare energia, ma questo è un errore, avverte Gerba.

Come gli asciugamani rimangono igienicamente puliti Gli asciugamani devono essere lavati a una temperatura di almeno 60 gradi per eliminare in modo affidabile batteri e germi.

L'uso di un'asciugatrice ad alta temperatura può aiutare a rimuovere l'umidità residua e a mantenere il tessuto igienicamente pulito.

Se si vuole andare sul sicuro, si può anche usare un igienizzante, soprattutto a temperature di lavaggio più basse.

Per molti, cambiare un asciugamano per il viso ogni giorno può sembrare uno sforzo eccessivo. Secondo Idriss, un modo semplice per rispettare questa regola è acquistare diversi piccoli asciugamani o flanelle. In questo modo si può usare un panno nuovo per ogni giorno della settimana e alla fine della settimana è sufficiente un solo lavaggio.

È meglio fare una cernita per colore e materiale

Un altro consiglio: dividete gli asciugamani per colore e materiale per garantire una pulizia ottimale in lavatrice. Anche gli asciugamani nuovi dovrebbero essere lavati prima del primo utilizzo, poiché spesso sono impregnati per ridurre la loro capacità di assorbire l'umidità.

Cambiare regolarmente l'asciugamano per il viso può fare una notevole differenza per la salute della pelle. In particolare, le persone con pelle sensibile, acne o altri problemi cutanei ne traggono beneficio, perché così sulla cute si accumulano meno batteri.

Se si deterge accuratamente la pelle, bisogna fare attenzione a non asciugarla con un asciugamano già sporco, altrimenti l'effetto detergente viene immediatamente annullato.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.