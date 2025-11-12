Ryanair vuole emettere le carte d'imbarco (quasi) esclusivamente tramite app. (immagine simbolica) Sebastian Kahnert/dpa

Ryanair abbandona definitivamente la carta: da oggi, 12 novembre, saranno consentite solo carte d'imbarco digitali. Chi viaggia senza smartphone dovrà scavare nelle proprie tasche.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 12 novembre Ryanair passa alle carte d'imbarco esclusivamente digitali perché quelle fisiche non saranno più accettate.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) dichiara di non essere a conoscenza di alcuna normativa che imponga l'obbligo di un biglietto fisico, motivo per cui il Consiglio federale non può legalmente impedire il passaggio.

I sostenitori dei consumatori mettono in guardia contro l'esclusione dei viaggiatori più anziani e non esperti di tecnologia.

Chi non ha uno smartphone rischia anche di pagare tariffe elevate allo sportello. Mostra di più

Da mercoledì 12 novembre Ryanair passa alle carte d'imbarco completamente digitali. Quelle fisiche non potranno più essere scaricate o stampate. L'imbarco avverrà esclusivamente tramite l'app «myRyanair».

L'app sarà quindi l'unico modo per ottenere una carta d'imbarco. La compagnia aerea low cost cita ragioni di efficienza e di rispetto dell'ambiente e sottolinea che circa l'80% dei suoi clienti utilizza già carte d'imbarco digitali.

E promette tempi di attesa più brevi e maggiori informazioni in tempo reale.

Fino a 50 franchi di tasse Ryanair

Tuttavia, è probabile che anche le ragioni economiche giochino un ruolo importante: chi non ha un dispositivo adatto o non è in grado di orientarsi in modo digitale rischia di pagare tariffe elevate.

A seconda del Paese di partenza, si devono pagare tra i 30 e i 55 euro allo sportello. Alcuni parlano di un massimo di 50 franchi se il check-in viene effettuato solo in aeroporto.

Ryanair afferma che i passeggeri con le batterie scariche riceveranno una carta d'imbarco gratuita in aeroporto se hanno effettuato il check-in online in precedenza.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) dichiara di non essere a conoscenza di regolamenti che richiedano un biglietto fisico. Ciò significa che il Consiglio federale non ha strumenti legali per vietare a Ryanair di effettuare il cambio.

I sostenitori dei consumatori vedono il pericolo di escludere i viaggiatori più anziani, quelli che non sono esperti di tecnologia e le persone con disabilità. Chiedono che la mobilità rimanga possibile anche senza smartphone e stanno prendendo in considerazione azioni legali.

«La mobilità non deve essere legata alle competenze tecniche o alle capacità tecniche o effettive dei viaggiatori. I singoli gruppi non devono essere esclusi», avverte André Duderstaedt della Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedeschi ai media tedeschi.