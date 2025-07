I truffatori inviano delle lettere false (immagine illustrativa). Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

I criminali stanno inviando lettere false a nome della società Ledger per ottenere la frase di recupero con cui accedere ai portafogli di criptovalute tramite codice QR. La polizia mette in guardia dalla truffa.

Attenzione: dei truffatori stanno attualmente inviando per posta lettere falsificate a nome di Ledger per ottenere la frase seed (o frase di recupero) per accedere ai portfogli di criptovalute tramite un codice QR, come avverte cybercrimepolice.ch.

I criminali affermano che ci sono nuovi problemi di sicurezza e invitano i destinatari ad aggiornare il proprio portafoglio. Vogliono che i destinatari scannerizzino il codice QR contenuto nella lettera con il proprio cellulare.

Si minaccia inoltre che se l'aggiornamento non viene effettuato tempestivamente, le funzioni centrali come le transazioni, la sincronizzazione dei dispositivi o l'accesso a determinate aree del portafoglio saranno limitate.

«Il completamento immediato del processo è presentato come un prerequisito per l'uso illimitato del dispositivo e per il mantenimento della sicurezza del conto», continua il messaggio.

Il portfoglio di criptovalute potrebbe essere rilevato

Sul sito web falso, i cybercriminali cercano di ottenere la frase di recupero di 24 parole (seed phrase) delle potenziali vittime. Questa viene richiesta come parte di un presunto processo di sicurezza per garantire presumibilmente la funzionalità o la sicurezza del portfoglio Ledger.

Se le vittime rivelano le loro password di recupero, i truffatori possono prendere completamente il controllo del conto. Possono quindi trasferire tutte le criptovalute memorizzate in questo ad altri conti.

La polizia raccomanda di ignorare la lettera. Non scansionate un codice QR e non cliccate su link provenienti da e-mail, messaggi o altri siti web perché potrebbero essere falsi. Accedete sempre tramite il sito web ufficiale.

Se comunque avete scansionato il codice QR o cliccato su un link, contattate immediatamente l'assistenza di Ledger utilizzando i recapiti ufficiali.

Aprite il vostro portafoglio e trasferite il vostro saldo in un nuovo portafoglio sicuro il più rapidamente possibile. Chiamate anche la polizia cantonale locale e sporgete denuncia.