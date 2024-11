Le donne denunciano continuamente aggressioni e molestie sessuali sul Cammino di Santiago. KEYSTONE

Il Cammino di Santiago attira ogni anno centinaia di migliaia di persone. Sempre più donne intraprendono il pellegrinaggio e ora alcune denunciano molestie sessuali e aggressioni durante il viaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Cammino di Santiago attira migliaia di persone ogni anno. L'anno scorso sono state 446'000, la metà delle quali donne.

Ma sempre più donne denunciano molestie sessuali e aggressioni durante il loro pellegrinaggio.

Tuttavia non esistono cifre o statistiche precise. Mostra di più

Nella primavera del 2015, un caso di omicidio ha scosso la comunità dei pellegrini. L'americana Denise Pikka Thiem è scomparsa improvvisamente durante il suo pellegrinaggio sul Cammino di Santiago nella regione di León, nel nord della Spagna. Il suo corpo fu ritrovato cinque mesi dopo. Era stata uccisa da un uomo del posto.

Le donne denunciano ripetutamente aggressioni e molestie sessuali sul cammino. Le vittime condividono le loro esperienze in un gruppo su Facebook.

La fondatrice della pagina Lorena Gaubor afferma che le segnalazioni sono scioccanti, ma non sorprendenti: «Le molestie sessuali sono molto diffuse sul cammino. Succede molto spesso. Ogni anno riceviamo segnalazioni di donne a cui è successa la stessa cosa».

Il «Guardian» ha parlato con nove donne che hanno raccontato le loro esperienze.

«Mi sono sentita molto, molto insicura in quel momento»

Sara Dhooma racconta che nel 2019 stava camminando davanti a case di pietra colorate quando si è accorta che un uomo la stava seguendo, quindi è scomparsa in un caffè.

Quando è uscita di nuovo, la stessa persona la stava aspettando in un altro punto. Quando l'ha vista, si è aperto i pantaloni e «ha afferrato i genitali», come racconta Dhooma.

L'uomo è corso verso di lei: «In quel momento mi sono sentita molto, molto insicura», afferma la donna che è fuggita, ma l'uomo ha continuato a inseguirla. Ha scoperto una casa, ha spinto la porta e ha gridato aiuto.

L'uomo ha continuato a seguirla: «Non sapevo se avesse una pistola, non sapevo cosa avrebbe fatto – continua a raccontare – pensavo di morire, pensavo che mi avrebbe fatto del male».

Si dà il caso che la casa appartenga a un agente di polizia fuori servizio, che l'ha aiutata. In seguito si è scoperto che l'uomo aveva con sé un coltello e delle munizioni ed era già stato condannato per stupro. «Se non avessi trovato la casa, non so cosa sarebbe successo», conclude Dhooma.

La polizia locale non ha reagito

Dhooma non è la sola ad aver vissuto questa esperienza. Anche Rosie, 25 anni, racconta che all'inizio dell'estate stava camminando in un sentiero boscoso in Portogallo, quando si è imbattuta in un uomo che non indossava i pantaloni e si stava masturbando mentre la guardava. La polizia locale non ha risposto alla sua chiamata.

Anche la giornalista e autrice Marie Albert ha richiamato l'attenzione sui pericoli, documentando una serie di aggressioni durante un'escursione di circa 700 chilometri nel nord della Spagna nel 2019.

Un uomo ha cercato di baciarla, un altro si è masturbato davanti a lei. Un uomo l'ha molestata via SMS, un altro l'ha seguita per strada. A volte i suoi aggressori erano pellegrini che percorrevano il suo stesso itinerario.

«Questi percorsi sono considerati sicuri per le donne e c'è un tabù nel dire il contrario», ha dichiarato al Guardian.

Un totale di 446'000 pellegrini, metà dei quali donne

Il Cammino di Santiago attira pellegrini da tutto il mondo. L'anno scorso è stato percorso da 446'000 persone. Più della metà di loro sarebbero state donne, come riporta il quotidiano britannico.

E più erano le pellegrine, più alto era il numero di aggressioni. Sono stati soprattutto gli uomini a esporsi alle donne che camminavano da sole. Ma sono stati registrati anche casi di rapimento e stupro.

Tuttavia le cifre esatte non sono disponibili. Le autorità francesi, spagnole e portoghesi non tengono statistiche specifiche sui casi avvenuti durante il cammino.

Delle nuove donne che hanno parlato con il Guardian, sei hanno denunciato gli incidenti alla polizia. Solo in un caso il colpevole è stato identificato e perseguito.