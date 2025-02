Sui social network, nelle pubblicità e persino nelle farmacie, decine di prodotti offrono di «aumentare le difese immunitarie» di fronte all'inverno e ai suoi malanni stagionali, ma spesso non c'è nulla di scientifico in questa promessa «di marketing».

Più di un francese su cinque assume regolarmente integratori alimentari, soprattutto in inverno, per aumentare le proprie difese naturali. Maglara / Getty Images

Vitamine B, C, D o oligoelementi: secondo le autorità sanitarie transalpine, più di un francese su cinque assume regolarmente integratori alimentari, soprattutto in inverno. L'obiettivo è quello di potenziare le difese naturali, in particolare per combattere l'influenza, che quest'inverno è davvero molto virulenta.

Un «mito» per il virologo Océane Sorel, alias «The French Virologist» su internet: «Sulla carta, sembra attraente, ma è solo marketing. "Aumentare l'immunità", non significa nulla».

Per funzionare correttamente, il nostro sistema immunitario ha bisogno di un cocktail di nutrienti, vitamine e minerali. Ma questi sono generalmente forniti dal cibo che mangiamo.

Le donne in gravidanza, gli anziani e coloro che seguono una dieta vegana possono talvolta soffrire di alcune carenze.

«Ma per scoprirlo è necessario consultare un medico, e poi non si tratta di 'potenziare' il sistema immunitario, ma semplicemente di ripristinare il suo normale funzionamento», insiste Océane Sorel.

Contrariamente a quanto si crede, non esiste una «pozione magica» per «renderlo più efficace», aggiunge la professoressa Irène Margaritis, vicedirettrice della valutazione dei rischi presso l'Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e della salute sul lavoro (Anses).

Ci sono rischi reali

A differenza dei farmaci, in Francia gli integratori alimentari non sono soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio. Non possono vantare effetti terapeutici e gli effetti positivi sulla salute che possono vantare sono regolamentati dall'Unione Europea.

«Aumenta le tue difese immunitarie» è un'indicazione di salute non specifica.

«Può essere usata solo in combinazione con un'indicazione sulla salute autorizzata, ad esempio 'la vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario'», spiega Claire Guignier, direttore degli affari pubblici e della comunicazione di Synadiet, l'associazione nazionale francese degli integratori alimentari.

«È stato dimostrato che diversi principi attivi aiutano il sistema immunitario a funzionare correttamente», aggiunge.

Secondo la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), su 78 siti web francesi che vendevano integratori alimentari ispezionati nel 2015 (ultimi dati disponibili), l'80% non rispettava le regole.

Una vera giungla sui social

Su Instagram, il tempio dei consigli per il benessere, proliferano le collaborazioni commerciali con questi prodotti.

Questo fenomeno in crescita è motivo di preoccupazione per la professoressa Irène Margaritis: «I prodotti venduti su internet sono molto meno controllati e alcuni prodotti hanno una composizione molto diversa da quella pubblicizzata».

Nelle farmacie in Francia, le vendite di integratori alimentari sono aumentate del 56% dal 2019, secondo un barometro della lobby dei prodotti sanitari da banco, NéreS.

E se i benefici di fronte ai virus sono spesso nulli, non lo sono i rischi, avvertono i professionisti.

Lo zinco, ad esempio, crea carenze di rame. Per quanto riguarda la vitamina D, nel 2023 l'Anses ha avvertito di casi di sovradosaggio nei neonati legati all'uso di integratori alimentari.

«Un business basato sulla paura»

«C'è l'idea sbagliata che si tratti solo di vitamine, che siano innocue, ma non sono dolci», afferma Océane Sorel.

L'agenzia per la salute ha anche avvertito nel 2023 che gli integratori alimentari a base vegetale possono presentare rischi - talvolta gravi - per la salute.

L'aloe vera, ad esempio, è controindicata in caso di ostruzione intestinale e di malattie infiammatorie intestinali, tra le altre condizioni; l'echinacea in caso di disturbi del sistema immunitario o di assunzione di farmaci che influiscono sul sistema immunitario; il ginkgo biloba in caso di epilessia, tra le altre condizioni.

«Alcune sostanze possono anche interagire con i farmaci, rendendoli più tossici o inefficaci», avverte la professoressa Irène Margaritis.

Con un fatturato di oltre due miliardi di euro in Francia, secondo Synadiet, il settore è comunque in piena espansione.

«Il business del 'rafforzamento dell'immunità' sfrutta le paure delle persone», sostiene Océane Sorel.

Esistono tuttavia altri modi per prevenire le infezioni invernali, tra cui l'influenza: la vaccinazione - «l'unico vero modo per aumentare l'immunità», sostiene la virologa - così come le misure di barriera, la ventilazione e il lavaggio delle mani.