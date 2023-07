L'elicottero MRH-90 Taipan è caduto in acqua vicino alle isole Whitsunday mentre partecipava a un'operazione notturna. Keystone

Le autorità australiane hanno perso le speranze di trovare sopravvissuti dello schianto di un elicottero militare avvenuto tre giorni fa durante un'esercitazione, ha detto lunedì il ministro della Difesa australiano Richard Marles.

L'elicottero aveva preso parte all'esercitazione su larga scala Talisman Saber che riunisce 30'000 militari provenienti da Australia, Stati Uniti e diverse altre nazioni. È caduto in acqua vicino alle isole Whitsunday mentre partecipava a un'operazione notturna.

«C'è stato un impatto catastrofico, motivo per cui ora stiamo mutando la nostra attività di ricerca e salvataggio in una di recupero», ha detto Marles. Militari di almeno tre nazioni si erano uniti alla polizia per cercare l'equipaggio dell'Mrh-90 Taipan precipitato.

SDA