Fa surf con il suo pitone al collo e si filma, scatta la multa

L'uomo fa surf con il suo pitone Frame video

Una multa di 2'322 dollari australiani, equivalenti a poco meno di 1'400 franchi, è stata imposta dalle autorità australiane a un surfista uscito a cavalcare le onde con un pitone vivo al collo, per averlo filmato in un video divenuto virale sui social, informano oggi fonti ufficiali riprese dai media.

L'uomo, identificato come Higor Fiuza, è stato multato per aver violato le prescrizioni contenute nel permesso per possedere un serpente, di cui è munito.

Nel video condiviso sui social a inizio settembre Fiuza compare su una tavola di surf con il serpente, un 'Morelia Bredli' di tre anni chiamato Shiva, arrotolato intorno al collo, mentre pratica il surf sulla spiaggia della Gold Cost nel Queensland.

Tuttavia, il suo permesso per tenere animali prevede che questo tipo di mascotte non possa essere portato via dal suo habitat naturale, in quanto lo spostamento può provocarle stress dando luogo a un comportamento imprevedibile.

«Portare un animale in un luogo pubblico ed esibirlo prevede uno speciale permesso», ha rilevato Jonathan McDonald, funzionario del Dipartimento di Scienze e Ambiente, citato dalla tv statale Abc. L'esperto ha precisato che i serpenti sono animali a sangue freddo e che i rettili, sebbene siano capaci di nuotare, evitano il contatto con l'acqua.

Il surfista Fiuza ha portato la sua mascotte a surfare almeno una decina di volte sulla costa al nordest dell'Australia, come dimostrano i suoi post sui social. Dice che Shiva ama il contatto con l'acqua e il brivido dell'onda, ma non ha potuto provare di non aver alterato il suo stato di benessere naturale.

SDA