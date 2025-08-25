  1. Clienti privati
Scoperte mezzo secolo fa Le ossa dell'australopiteco Lucy in mostra al Museo nazionale di Praga

SDA

25.8.2025 - 16:21

Le ossa del celebre australopiteco Lucy esposte da oggi al Museo Nazionale di Praga
Le ossa del celebre australopiteco Lucy esposte da oggi al Museo Nazionale di Praga
Keystone

A partire da oggi sono esposte al Museo Nazionale di Praga le ossa del celebre australopiteco Lucy, scoperte mezzo secolo fa in Etiopia.

Keystone-SDA

25.08.2025, 16:21

25.08.2025, 16:31

Il nome Lucy deriva dalla famosa canzone dei Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds» che risuonava nel campo quando i primi reperti furono ritrovati. I visitatori potranno anche ammirare per sessanta giorni lo scheletro quasi completo di Selam, un bambino che avrebbe vissuto 150'000 anni prima di Lucy.

I fossili degli antenati dell'uomo risalenti a oltre 3 milioni di anni fa sono stati prestati a Praga dal Museo Nazionale dell'Etiopia di Addis Abeba e sono esposti per la prima volta in Europa. A causa del grande interesse previsto da parte del pubblico, il museo ha introdotto biglietti a orario fisso e ha prolungato l'orario di apertura.

