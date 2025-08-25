Scoperte mezzo secolo faLe ossa dell'australopiteco Lucy in mostra al Museo nazionale di Praga
25.8.2025 - 16:21
A partire da oggi sono esposte al Museo Nazionale di Praga le ossa del celebre australopiteco Lucy, scoperte mezzo secolo fa in Etiopia.
Il nome Lucy deriva dalla famosa canzone dei Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds» che risuonava nel campo quando i primi reperti furono ritrovati. I visitatori potranno anche ammirare per sessanta giorni lo scheletro quasi completo di Selam, un bambino che avrebbe vissuto 150'000 anni prima di Lucy.
I fossili degli antenati dell'uomo risalenti a oltre 3 milioni di anni fa sono stati prestati a Praga dal Museo Nazionale dell'Etiopia di Addis Abeba e sono esposti per la prima volta in Europa. A causa del grande interesse previsto da parte del pubblico, il museo ha introdotto biglietti a orario fisso e ha prolungato l'orario di apertura.