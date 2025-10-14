AustriaL'ex magnate René Benko in tribunale per il mega crac del gruppo Signa: «Sono innocente»
SDA
14.10.2025 - 11:47
«Sono innocente», lo ha dichiarato in tribunale ad Innsbruck (Tirolo, Austria) l'ex magnate austriaco René Benko. È iniziato così in Corte d'assise il processo per il primo filone dell'inchiesta della procura anticorruzione di Vienna per il mega crac del gruppo Signa.
Keystone-SDA
14.10.2025, 11:47
SDA
Il 48enne, dopo nove mesi di custodia cautelare, è apparso per la prima volta in pubblico visibilmente dimagrito. Il tirolese non ha rilasciato altre dichiarazioni davanti alla corte. L'udienza è poi stata sospesa per alcuni minuti. Tra oggi e domani saranno ascoltati otto testimoni.
In concreto avrebbe – così l'accusa – sottratto alla massa fallimentare complessivamente 660'000 euro (circa 614'000 franchi al cambio attuale) tramite donazioni, affitti per una villa e altri versamenti.