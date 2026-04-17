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Austria Minorenne morta d'overdose a Innsbruck, aveva 14 anni

SDA

17.4.2026 - 10:04

La giovane ragazza è la quinta vittima dell'abuso di stupefacenti nel giro di poche settimane nel capoluogo tirolese. (Foto simbolica)
La giovane ragazza è la quinta vittima dell'abuso di stupefacenti nel giro di poche settimane nel capoluogo tirolese. (Foto simbolica)
Keystone

A Innsbruck un'altra minorenne è morta probabilmente di overdose. La salma della 14enne è stata trovata mercoledì in un appartamento nel rione Dreiheiligen. La Procura ha disposto l'autopsia.

Keystone-SDA

17.04.2026, 10:04

17.04.2026, 10:16

La ragazza è la quinta vittima dell'abuso di stupefacenti nel giro di poche settimane nel capoluogo tirolese, ricorda la Tiroler Tageszeitung.

A fine febbraio è morto una 16enne, il 4 marzo un 24enne e l'8 marzo un 28enne, quattro giorni dopo ha perso la vita una bambina di appena 13 anni e ora la 14enne.

Le tre ragazze si conoscevano e frequentavano gli stessi ambienti di tossicodipendenti nei pressi della stazione ferroviaria, spiega l'esperto Klaus Kapelari che teme altre vittime.

Secondo le sue stime, in Tirolo 180 minorenni fanno uso di droghe pesanti. La polizia austriaca indaga anche per un possibile sfruttamento sessuale delle ragazze nel loro tentativo di acquistare droga.

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