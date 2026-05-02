  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tentativo di estorsione Austria: omogeneizzati con veleno per topi, un arresto

SDA

2.5.2026 - 20:22

Nel mirino dell'estorsione vi sarebbe il fabbricante Hipp. (foto d'archivio)
Nel mirino dell'estorsione vi sarebbe il fabbricante Hipp. (foto d'archivio)
Keystone

La polizia austriaca ha arrestato oggi un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi dei vasetti di omogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione.

Keystone-SDA

02.05.2026, 20:22

La polizia, citata dall'agenzia di stampa Apa, ha dichiarato che il sospetto, di 39 anni, è stato arrestato nel land orientale del Burgenland. Non sono stati resi noti né il nome dell'uomo né il luogo esatto dell'arresto. È stato accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.

Il fermo arriva due settimane dopo che le autorità austriache hanno rilevato la presenza di veleno per topi in vasetti di omogeneizzati venduti in alcuni supermercati, prodotti dall'azienda tedesca Hipp.

Cinque vasetti manomessi sono stati recuperati nei giorni successivi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. La polizia ritiene che il reato sia stato commesso per estorcere denaro all'azienda, che ha quindi disposto il ritiro del prodotto dal mercato austriaco.

Uno dei barattoli adulterati è stato acquistato in un supermercato Spar del Burgenland, nella città di Eisenstadt. È stato scoperto che conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. Si sospetta che anche un altro barattolo venduto nello stesso supermercato fosse contaminato con veleno, ma non è stato ancora ritrovato.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Ecco i sette errori che si commettono in autostrada
Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba
Il furto del secolo... La marmotta che non ha nulla da sgranocchiare

Altre notizie

Superstizioni o vero rischio?. Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto

Superstizioni o vero rischio?Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto

La storia di Chunk. Il furto del secolo... La marmotta che non ha nulla da sgranocchiare

La storia di ChunkIl furto del secolo... La marmotta che non ha nulla da sgranocchiare

1° titolo della storia. Friborgo pazza di gioia, in 80'000 festeggiano il Gottéron

1° titolo della storiaFriborgo pazza di gioia, in 80'000 festeggiano il Gottéron