  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Austria Al via il processo per il tentato attentato al concerto di Taylor Swift

SDA

28.4.2026 - 11:37

In seguito all'arresto, tutti e tre i concerti di Taylor Swift, già sold out, previsti allo stadio Ernst Happel di Vienna furono cancellati
In seguito all'arresto, tutti e tre i concerti di Taylor Swift, già sold out, previsti allo stadio Ernst Happel di Vienna furono cancellati
Keystone

E' iniziato a Vienna il processo al ventunenne austriaco accusato di aver pianificato e preparato un attentato jihadista contro un concerto di Taylor Swift nella capitale austriaca nell'agosto del 2024. Lo riporta la Bbc.

Keystone-SDA

28.04.2026, 11:37

28.04.2026, 11:48

Identificato solo come Beran A., è stato scortato in aula a Wiener Neustadt per rispondere di accuse di terrorismo e altri reati.

L'uomo fu arrestato in seguito a una indicazione della Cia poco prima del concerto di apertura di Swift a Vienna nel 2024. Di conseguenza, tutti e tre i concerti della superstar statunitense, già sold out, previsti allo stadio Ernst Happl di Vienna, furono cancellati.

Beran A. è a processato insieme a un altro uomo di 21 anni, identificato come Arda K., accusato di far parte di una cellula dello Stato Islamico. Sono accusati di aver pianificato altri attentati alla Mecca, Istanbul e Dubai.

Prima del processo, Anna Mair, l'avvocato di Beran A, ha dichiarato che il suo cliente si sarebbe dichiarato parzialmente colpevole. Il processo dovrebbe proseguire fino alla fine di maggio.

I più letti

Lidi italiani sotto attacco: si avvicina uno stravolgimento totale
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
De Martino show: con frecciate a Gerry Scotti e imitazione virale di Maria De Filippi
Caso Ylenia, Romina Power rilancia: «Indagini confuse, continuo a cercarla»
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra

Altre notizie

Ecco il video. Quando uomo e volpe si affrontano in un vero e proprio duello di tiro alla fune

Ecco il videoQuando uomo e volpe si affrontano in un vero e proprio duello di tiro alla fune

Tecnologia. Gli idiomi romanci sono complessi per l'intelligenza artificiale. Scende in campo l'Uni di Zurigo

TecnologiaGli idiomi romanci sono complessi per l'intelligenza artificiale. Scende in campo l'Uni di Zurigo

Ecco da quando. Progressi contro la violenza domestica: attiva la linea per le vittime al numero 142

Ecco da quandoProgressi contro la violenza domestica: attiva la linea per le vittime al numero 142