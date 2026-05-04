Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.
Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.
Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.
Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.
Auto sulla folla a Lipsia
Un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.
Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.
Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato.
Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.
Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Lo riporta il sito della Reuters, citando l'emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale.
Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.
Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.
L'emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.