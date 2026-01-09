La giuria ha sceltoEcco qual è l'auto dell'anno 2026
9.1.2026 - 14:00
Il titolo di Auto dell'anno 2026 è stato assegnato a Mercedes-Benz Cla, scelta da 60 giornalisti specializzati di 23 paesi europei – Svizzera compresa – della giuria di Car of the Year, che hanno assegnato 320 punti alla vettura tedesca.
Keystone-SDA
Questi i punteggi della altre auto giunte alla fase finale: Škoda Elroq 220, Kia EV4 208, Citroën C5 Aircross 207, Fiat Grande Panda 200, Dacia Bigster 170, Renault 4 150.