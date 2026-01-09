  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La giuria ha scelto Ecco qual è l'auto dell'anno 2026

SDA

9.1.2026 - 14:00

La vettura Mercedes è quella che ha convinto maggiormente i giornalisti.
La vettura Mercedes è quella che ha convinto maggiormente i giornalisti.
Keystone

Il titolo di Auto dell'anno 2026 è stato assegnato a Mercedes-Benz Cla, scelta da 60 giornalisti specializzati di 23 paesi europei – Svizzera compresa – della giuria di Car of the Year, che hanno assegnato 320 punti alla vettura tedesca.

Keystone-SDA

09.01.2026, 14:00

09.01.2026, 14:13

Questi i punteggi della altre auto giunte alla fase finale: Škoda Elroq 220, Kia EV4 208, Citroën C5 Aircross 207, Fiat Grande Panda 200, Dacia Bigster 170, Renault 4 150.

I più letti

Inferno di Crans-Montana, la Svizzera si ferma, un minuto di silenzio in tutto il Paese
Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera
In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali
La cerimonia a Martigny in memoria delle vittime inizia con un applauso

Altre notizie

Inferno a Crans-Montana. La cerimonia a Martigny in memoria delle vittime inizia con un applauso

Inferno a Crans-MontanaLa cerimonia a Martigny in memoria delle vittime inizia con un applauso

Meteorologia. Nel 2025 nuovo record per le temperature degli oceani

MeteorologiaNel 2025 nuovo record per le temperature degli oceani

Giura bernese. Auto esce di strada e finisce contro un albero a La Neuveville: tre feriti, uno è grave

Giura berneseAuto esce di strada e finisce contro un albero a La Neuveville: tre feriti, uno è grave