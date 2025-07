Auto esce di strada a rally automobilistico in Francia, tre spettatori morti (foto simbolica) Keystone

Tre persone sono morte dopo che un'auto è uscita di strada durante un rally automobilistico nei pressi della città di Ambert, nel centro della Francia. Lo hanno riferito le autorità.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto ad Ambert, durante la storica gara motoristica giunta alla sua 32esima edizione. Due fratelli di 60 e 70 anni sono morti sul colpo, mentre un uomo di 44 anni è deceduto in ospedale a Clermont-Ferrand, dove era stato trasportato in elicottero.

La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e la tappa odierna è stata annullata.

Il rally si corre ogni anno nello spettacolare scenario vulcanico del Puy-de-Dôme, con 170 equipaggi iscritti all’edizione 2024. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una decina di persone.

A bordo della Peugeot 208 modificata che ha perso il controllo c’erano un pilota di 22 anni e un co-pilota di 51, entrambi ricoverati all’ospedale di Ambert in condizioni non gravi. Sono stati sottoposti a test tossicologici.

Le autorità dovranno ora accertare se gli spettatori si trovassero all’interno delle zone sicure o in aree vietate. Non è il primo dramma per la competizione: già nel 2023, un commissario di gara di 42 anni era morto durante lo svolgimento della corsa.