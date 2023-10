A causa di un incidente la Gotthardstrasse è stata chiusa per circa tre ore tra Andermatt e Göschenen. Google Maps

Un automobilista è morto lunedì all'alba in un incidente avvenuto nel Canton Uri. Ha perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato contro delle attrezzature stradali.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì mattina, tra Andermatt e Göschenen sulla strada del Gottardo, si è verificato un incidente stradale che ha avuto esito mortale.

Il conducente di un'auto con targhe zurighesi ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora sconosciuti e si è schiantato contro le attrezzature stradali.

L'uomo ha perso la vita sul colpo.

La strada del Gottardo tra Andermatt e Göschenen è stata chiusa per circa tre ore per le operazioni di soccorso. Mostra di più

Il conducente di un'auto con targhe zurighesi stava circolando da Andermatt in direzione di Göschenen alle 5.30 di lunedì mattina quando si è verificato un incidente con esito mortale.

Come scrive la Polizia cantonale urana in un comunicato, l'uomo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per motivi ancora sconosciuti, andando a finire contro le strutture del traffico.

Il conducente è morto sul colpo. I danni ammontano a circa 60.000 franchi. La strada è stata chiusa per circa tre ore per i lavori di soccorso e di sgombero.