- Carabinieri

L'inseguimento ad alta velocità nella zona est di Roma ha preso avvio dopo un alt intimato dagli agenti di Polizia a una vettura, ma non rispettato. L'auto è quindi fuggita ad alta velocità, centrando poi frontalmente quella della famiglia.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la periferia orientale di Roma a seguito di quello che doveva essere un ordinario controllo di polizia.

Come riporta, tra gli altri, il sito de «Cronache della Campania», una famiglia intera - madre, padre e figlio - ha perso la vita dopo essere stata travolta, mentre si trovava sulla propria auto, da un'altra vettura in fuga dalla polizia.

Tutto ha avuto inizio nel quartiere Quarticciolo, dove una pattuglia dei Carabinieri ha notato un mezzo sospetto e ha ordinato al conducente di fermarsi.

L'uomo alla guida ha ignorato l'ordine dei militari, ha premuto sull'acceleratore e ha cercato di far perdere le proprie tracce, dirigendosi a tutta velocità verso le strade del quadrante est della Capitale.

La dinamica dello schianto

Gli agenti si sono quindi messi al suo inseguimento, ma un certo momento hanno perso il contatto visito del mezzo.

Finché non si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la corsa folle dei fuggitivi è infatti terminata tragicamente contro un'auto che stava sopraggiungendo in senso inverso. Entrambe le vetture sono andate distrutte.

Due dei componenti del nucleo familiare sono deceduti sul colpo, mentre il terzo passeggero era ancora vivo all'arrivo dei soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. È quindi deceduto poco dopo.

Gli arresti e le indagini

A bordo dell'auto che ha causato l'incidente viaggiavano tre uomini di nazionalità sudamericana, che sono stati immediatamente arrestati. Essi dovranno ora rispondere di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

Ma sono stati accusati anche di violazione degli obblighi verso funzionari e agenti. A loro carico c'è anche l'accusa di porto di oggetti atti allo scasso: all'interno dell'abitacolo c'erano infatti diversi cacciaviti e altri arnesi sospetti.

Tra gli oggetti sequestrati figura anche un jammer, ossia un dispositivo elettronico utilizzato per disturbare le frequenze e i segnali.

Il ritrovamento rafforza l'ipotesi degli inquirenti, vale a dire che i tre fossero impegnati in attività criminali prima di essere intercettati dalla pattuglia.