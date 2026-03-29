La polizia è alla ricerca di testimoni per chiarire quanto accaduto. (foto d'archivio) Keystone

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto, ha investito diversi pedoni ieri sera nella cittadina britannica di Derby, 60 km a nord di Birmingham.

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Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell'incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent'anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 ora locale (le 22.30 in Svizzera) nel centro città. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni, precisando che le indagini sono in una fase «preliminare». Non è al momento noto se si sia trattato di un atto deliberato o meno.