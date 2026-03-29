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Alcuni feriti gravi Auto investe diversi pedoni in Inghilterra, arrestato il conducente

SDA

29.3.2026 - 08:08

La polizia è alla ricerca di testimoni per chiarire quanto accaduto. (foto d'archivio)
La polizia è alla ricerca di testimoni per chiarire quanto accaduto. (foto d'archivio)
Keystone

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto, ha investito diversi pedoni ieri sera nella cittadina britannica di Derby, 60 km a nord di Birmingham.

Keystone-SDA

29.03.2026, 08:08

29.03.2026, 09:03

Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell'incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent'anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 ora locale (le 22.30 in Svizzera) nel centro città. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni, precisando che le indagini sono in una fase «preliminare». Non è al momento noto se si sia trattato di un atto deliberato o meno.

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