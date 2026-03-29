Alcuni feriti graviAuto investe diversi pedoni in Inghilterra, arrestato il conducente
SDA
29.3.2026 - 08:08
La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto, ha investito diversi pedoni ieri sera nella cittadina britannica di Derby, 60 km a nord di Birmingham.
Keystone-SDA
29.03.2026, 08:08
29.03.2026, 09:03
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Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell'incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent'anni.
Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 ora locale (le 22.30 in Svizzera) nel centro città. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni, precisando che le indagini sono in una fase «preliminare». Non è al momento noto se si sia trattato di un atto deliberato o meno.