Un video è diventato virale su TikTok, perché mostra la reazione confusa di una donna quando si accorge che la sua vettura è stata rimorchiata e spostata da dove l'aveva lasciata. Lei stava dormendo al suo interno, ma l'autista non si è accorto.

Un episodio curioso ha catturato l'attenzione degli utenti di TikTok, dove un video è diventato virale mostrando un carroattrezzi che rimuove un'auto parcheggiata in sosta vietata.

L'autista, ignaro, non si è accorto che all'interno del veicolo c'era una donna addormentata. Al suo risveglio, la donna si è trovata in un luogo completamente diverso e ha chiesto spiegazioni al conducente.

Il video, condiviso dall'utente @kayemdee81 e ripreso dal portale italiano «Today», mostra la donna visibilmente confusa mentre si rivolge all'autista: «Ciao, dato che hai rimorchiato la macchina dove stavo dormendo fin qui... dove diavolo mi trovo?».

L'autista ha affermato di aver controllato l'interno del veicolo, ma di non aver notato la presenza della donna. Lei ha risposto: «Ero dietro e mi sono appena svegliata. Non sto mentendo, mi hai appena rimorchiata fin qui».

Commenti di vario tipo sui social

La situazione ha suscitato grande interesse sui social, accumulando oltre 5 milioni di visualizzazioni e generando una serie di commenti ironici.

Alcuni utenti hanno scherzato sul sonno profondo della donna, che non si è accorta di nulla durante il trasporto, mentre altri hanno ipotizzato che la protagonista del video avesse trascorso una serata movimentata, scegliendo saggiamente di dormire in auto piuttosto che guidare.

Questo episodio sottolinea l'importanza di controllare attentamente dove si parcheggia, specialmente se si intende passare la notte in auto. La vicenda, sebbene insolita, ha offerto un momento di leggerezza e riflessione sulla sicurezza e le scelte responsabili.