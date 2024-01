Non c'è alcuna prova che l'incidente di Rochester, nello Stato di New York, sia legato al terrorismo. Lo riferisce il capo della polizia di Rochester, David Smith, citato da Nbc. «Non ci sono informazioni sulla possibilità che le sue azioni fossero motivate da temi politici o sociali», ha aggiunto.

Il capo della polizia di Rochester David Smith in un'immagine d'archivio, durante una conferenza stampa dell'estate del 2023. IMAGO/USA TODAY Network

Al volante di una Ford Expedition affittata, un uomo identificato come Michael Avery ha puntato la folla fuori dal Kodak Center, dove migliaia di persone erano radunate per un spettacolo.

Avery è morto nelle ultime ore in ospedale a causa delle ferite riportate e, secondo fonti della polizia, aveva disturbi mentali e forse era bipolare.

In precedenza era stata dichiarata l'apertura di un'inchiesta per terrorismo interno, che l'FBI definisce come l'insieme di atti pericolosi per la vita che costituiscono una violazione delle leggi degli Stati Uniti o dello Stato, che sembrano avere lo scopo di intimidire o costringere i civili, influenzare la politica del governo con l'intimidazione o la coercizione, o influenzare la condotta del governo con la distruzione di massa, l'assassinio o il rapimento.

Cosa è successo?

Stando alla ricostruzione fornita da Smith in conferenza stampa e riportata dalla CNN, i partecipanti alla festa stavano camminando sulle strisce pedonali all'esterno del locale intorno alla una di notte di lunedì, quando un SUV Ford si è schiantata contro una Mitsubishi Outlander che stava uscendo da un parcheggio vicino.

La forza dell'urto ha spinto i veicoli contro un gruppo di persone che si trovavano sulle strisce pedonali, ha detto il capo della polizia. I due passeggeri della Mitsubishi sono morti e il conducente è stato portato in ospedale con delle ferite non giudicate gravi.

Tre dei pedoni colpiti sono stati portati in ospedale, uno con ferite tali da metterne in pericolo di vita.

La famiglia di Avery è stata interrogata dagli investigatori e ha fatto sapere che ritiene che fosse bipolare, anche se non gli era stata diagnosticata la malattia.

Il Presidente Joe Biden è stato informato dell'incidente, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.

Taniche di benzina nel SUV

L'incidente ha provocato un incendio che i vigili del fuoco hanno impiegato quasi un'ora per spegnere, ha detto Smith.

Una volta spente le fiamme, i primi soccorritori hanno trovato «almeno una dozzina di taniche di benzina all'interno e intorno al veicolo», ha precisato.

«A causa del livello di pericolo associato a queste bombole, gli artificieri del dipartimento di polizia di Rochester e la task force congiunta contro gli incendi dolosi sono intervenuti sulla scena», ha aggiunto Smith.

Non è chiaro cosa abbia portato all'incidente o perché le bombole si trovassero sul posto. «Stiamo continuando a lavorare con i nostri partner federali, tra cui l'FBI, per capire esattamente cosa ha portato a questo incidente», ha detto Smith. L'FBI ha dichiarato che il suo ufficio di Buffalo sta assistendo la polizia di Rochester nelle indagini.

SDA