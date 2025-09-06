Un'auto si è diretta sui partecipanti a una manifestazione di sostegno a Gaza, oggi, sabato, a fine pomeriggio a Losanna. Non si registrano feriti, ha reso noto la polizia comunale, aggiungendo che i motivi del gesto devono ancora essere chiariti. Alla dimostrazione hanno partecipato tra le 1500 e le 2000 persone.

Una manifestazione di sostegno a Gaza. sda

Keystone-SDA SDA

Il raduno è iniziato intorno alle 17:00 in Place de la Riponne ed è proseguito fino a Montbenon. All'altezza di Chauderon, un automobilista si è diretto contro la folla, ha riferito la polizia a Keystone-ATS.

Un portavoce ha aggiunto che nessuno è rimasto ferito, smentendo un'informazione precedente. Stando ad alcuni media il conducente avrebbe volontariamente diretto il veicolo sui partecipanti.

La manifestazione non era autorizzata, hanno precisato le forze dell'ordine, aggiungendo che si è svolta in modo pacifico, sotto la loro supervisione. I dimostranti hanno denunciato la «complicità della Svizzera con il genocidio, la carestia, la colonizzazione e l'apartheid» nella Striscia di Gaza e nei Territori palestinesi occupati.