La Nissan Versa con la quale il 29enne ha travolto la folla davanti alla discoteca. (Foto archivio) Keystone

L'uomo che ha ferito 30 persone schiantando la sua auto contro un gruppo di persone radunate fuori da una discoteca di Los Angeles è stato accusato di aggressione a mano armata. Lo ha dichiarato la polizia cittadina.

Keystone-SDA SDA

Il sospettato, un ispanico di 29 anni, avrebbe agito intenzionalmente dopo una lite con diverse persone all'interno dello stesso locale.

In precedenza un comandante della divisione del traffico ha rivelato al Washington Post che l'uomo era uscito dalla discoteca verso le due del mattino.

Salito in auto ha poi «deciso per una qualche ragione di travolgere le persone sul marciapiede», ferendo almeno 30 persone, sette in modo grave.

Le persone che non sono state travolte dalla Nissan Versa hanno estratto il 29enne dal veicolo e l'hanno aggredito. A quel punto una persona ha estratto la pistola e lo ha ferito.