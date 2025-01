Un'auto investe la folla a New Orleans durante la notte di Capodanno La zona della strage in una foto riportata dal New York Times. Immagine: KEYSTONE Un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans, durante la notte di Capodanno. Immagine: KEYSTONE Un uomo alla guida di un pickup ha travolto la folla prima di scendere dal veicolo e iniziare a sparare nella zona turistica piena di bar e ristoranti, dove si prevedeva un grande affollamento per le celebrazioni di fine anno. Immagine: KEYSTONE La polizia di New Orleans ha dichiarato che l'attacco è stato un «atto terroristico»: lo ha detto il capo della polizia, Anne Kirkpatrick. Immagine: KEYSTONE Il bilancio confermato dalle autorità è di almeno 10 morti e 35 feriti, tra cui due agenti di polizia. Immagine: KEYSTONE L'FBI ha confermato ufficialmente che il presunto aggressore è morto in una sparatoria con le forze dell'ordine. Immagine: KEYSTONE L'FBI, che inizialmente aveva smentito le dichiarazioni della polizia, ha anche confermato che sta indagando sull'attacco a New Orleans come atto di terrorismo. Immagine: KEYSTONE Un'auto investe la folla a New Orleans durante la notte di Capodanno La zona della strage in una foto riportata dal New York Times. Immagine: KEYSTONE Un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans, durante la notte di Capodanno. Immagine: KEYSTONE Un uomo alla guida di un pickup ha travolto la folla prima di scendere dal veicolo e iniziare a sparare nella zona turistica piena di bar e ristoranti, dove si prevedeva un grande affollamento per le celebrazioni di fine anno. Immagine: KEYSTONE La polizia di New Orleans ha dichiarato che l'attacco è stato un «atto terroristico»: lo ha detto il capo della polizia, Anne Kirkpatrick. Immagine: KEYSTONE Il bilancio confermato dalle autorità è di almeno 10 morti e 35 feriti, tra cui due agenti di polizia. Immagine: KEYSTONE L'FBI ha confermato ufficialmente che il presunto aggressore è morto in una sparatoria con le forze dell'ordine. Immagine: KEYSTONE L'FBI, che inizialmente aveva smentito le dichiarazioni della polizia, ha anche confermato che sta indagando sull'attacco a New Orleans come atto di terrorismo. Immagine: KEYSTONE

«L'8° distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti», si legge in un comunicato dell'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready.

I racconti dei testimoni

Sono racconti terrorizzati quelli dei testimoni della strage di New Orleans dove, nel quartiere francese della città, un veicolo si è lanciato ad alta velocità contro la folla che, nella notte di Capodanno, stava festeggiando l'arrivo del 2025.

«Tutto quello che ho visto è stato un camion che si lanciava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon», ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn poco dopo la strage. «Un corpo mi è volato addosso», ha affermato, aggiungendo di aver anche sentito degli spari.

Un'altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l'attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street.

«Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un po' e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire», ha detto Davis.

«Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri che non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso», ha aggiunto.

La polizia ha ordinato alle persone presenti sul posto di mettere via i cellulari e di andarsene il prima possibile, ha affermato Davis.

Il veicolo è un pickup

Il veicolo che ha investito la folla a New Orleans a velocità elevata provocando almeno 10 morti e 30 feriti è un pickup: lo riporta l'emittente TV statunitense Wcax. In precedenza, i media avevano segnalato un'auto.

L'attacco è avvenuto intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Svizzera).

«Un orribile atto di violenza»

«Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona»: lo scrive su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry, un repubblicano di 54 anni.

In una zona turistica affollata a Capodanno

La strage a New Orleans, dove un pickup ha travolto la folla prima che il conducente scendesse dal veicolo e iniziasse a sparare uccidendo almeno 10 persone, è avvenuto nel popolare quartiere francese della città, la storica Bourbon Street, che è una zona turistica piena di bar e ristoranti dove si prevedeva un grande affollamento per la notte di Capodanno.

L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima che la città ospitasse la partita annuale di football americano universitario, il Sugar Bowl, un campionato importante a cui partecipano le migliori squadre: oggi, l'Università della Georgia avrebbe dovuto affrontare Notre Dame. Circostanze per le quali - riferiscono i media americani - era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.

«È stato un atto di terrorismo»

La polizia di New Orleans ha dichiarato che l'attacco della notte di Capodanno nel quartiere francese della città è stato un «atto terroristico»: lo ha detto il capo della polizia, Anne Kirkpatrick.

L'uomo sospettato di aver lanciato un'auto contro la folla a New Orleans correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina, hanno riferito le autorità in una conferenza stampa.

Inoltre ha sparato sulla polizia e ha ferito due agenti. Lo hanno riferito le autorità in una conferenza stampa. Sale intanto a 35 il bilancio dei feriti.

«Questo non è un evento terroristico»

L'agente speciale dell'Fbi Althea Duncan, che sovrintende le indagini sull'attacco di New Orleans, ha contraddetto in conferenza stampa la sindaca della città affermando che «questo non è un evento terroristico».

Duncan ha però riferito che sono stati trovati «ordigni esplosivi improvvisati» e che si sta lavorando per scoprire se siano «utilizzabili».

Biden in «informato della terribile notizia»

Il presidente Joe Biden «è stato informato della terribile notizia che un autista ha ucciso e ferito decine di persone a New Orleans durante la notte e la Casa Bianca si è messa in contatto con il sindaco di New Orleans Cantrell per offrire supporto. L'Fbi è già sul campo per sostenere le forze dell'ordine locali nelle indagini e il presidente continuerà a essere informato durante tutta la giornata». Lo rende noto la Casa Bianca.

Il killer è morto

Il killer di New Orleans è morto in seguito a una sparatoria con gli agenti di polizia: lo riferisce il New York Times citando due funzionari delle forze dell'ordine.

Si indaga per terrorismo

L'attacco di New Orleans è indagato come sospetto atto di terrorismo, sebbene un funzionario dell'Fbi abbia affermato in una conferenza stampa che non è stato un evento terroristico. Lo riferisce il New York Times citando due fonti delle forze dell'ordine.

Inoltre gli ordigni esplosivi improvvisati ora all'esame dell'Fbi sono stati ritrovati nel pick-up con cui il killer si è lanciato contro la folla nel quartiere francese di New Orleans. Lo riferisce il New York Times.

L'FBI conferma l'ipotesi di terrorismo e la morte del killer

L'Fbi ha confermato ufficialmente che sta indagando sull'attacco a New Orleans come atto di terrorismo e ha confermato che il presunto aggressore è morto.

«Questa mattina, un individuo ha guidato un'auto contro una folla di persone su Bourbon Street a New Orleans, uccidendo diverse persone e ferendone altre decine», ha affermato il Bureau in una nota. «Il soggetto ha quindi affrontato le forze dell'ordine locali ed è ora deceduto», ha aggiunto.

«L'Fbi è l'agenzia investigativa che guida le indagini e stiamo lavorando con i nostri partner per indagare sull'accaduto come atto di terrorismo», si legge ancora nella nota.

Trump incolpa la strage all'immigrazione illegale

Donald Trump associa l'attacco a New Orleans all'immigrazione illegale, anche se per ora non c'è alcun elemento investigativo che supporta tale ipotesi.

«Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese - ha scritto su Truth - questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi i coraggiosi dirigenti del dipartimento di polizia di New Orleans».

«L'Amministrazione Trump sosterrà pienamente la città di New Orleans mentre indaga e si riprende da questo atto di pura malvagità!», ha aggiunto.

«Non tollereremo alcun attacco»

«Non esiste alcuna giustificazione per la violenza di qualsiasi tipo, e non tollereremo alcun attacco contro le comunità della nostra nazione»: lo afferma Joe Biden chiedendo che si faccia «piena luce» sull'attacco di New Orleans

«Sono stato costantemente aggiornato sin dalle prime ore di questa mattina dai vertici delle forze dell'ordine federali e dal mio team per la sicurezza interna, inclusi il segretario alla Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas, la vice procuratrice generale Lisa Monaco, la consigliera per la sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall e la sindaca di New Orleans, riguardo al terribile incidente avvenuto lì durante la notte», ha affermato.

«L'Fbi - ha proseguito - sta guidando le indagini e sta trattando questo episodio come un atto di terrorismo. Sono grato per la coraggiosa e rapida risposta delle forze dell'ordine locali, che hanno prevenuto un numero ancora maggiore di vittime e feriti. Ho dato istruzioni al mio team affinché ogni risorsa necessaria venga messa a disposizione mentre le forze dell'ordine federali, statali e locali lavorano assiduamente per fare piena luce su quanto accaduto il più rapidamente possibile e per garantire che non vi siano ulteriori minacce di alcun tipo».

«Continuerò a ricevere aggiornamenti nel corso della giornata - ha continuato - e avrò altro da dire non appena avremo ulteriori informazioni da condividere. Nel frattempo, il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, che stavano semplicemente cercando di celebrare la festività».