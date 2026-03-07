  1. Clienti privati
Canton Lucerna Auto tenta un sorpasso, ma centra un'altra vettura: un morto e quattro feriti

SDA

7.3.2026 - 17:33

L'incidente con un morto e quattro feriti gravi è avvenuto sulla strada principale da Escholzmatt in direzione di Schüpfheim.
Keystone
Keystone

Un uomo di 33 anni ha perso la vita stamattina in un incidente stradale a Escholzmatt-Marbach, nel Canton Lucerna, causato da un'altra vettura che stava effettuando un sorpasso. Quattro persone sono inoltre rimaste gravemente ferite.

Keystone-SDA

07.03.2026, 17:33

07.03.2026, 17:36

L'incidente è avvenuto sulla strada principale da Escholzmatt in direzione di Schüpfheim, nell'Entlebuch, spiega la polizia in un comunicato.

Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista avrebbe sbandato dopo una manovra di sorpasso, scontrandosi con un'auto che procedeva correttamente in senso contrario.

Il conducente responsabile dell'incidente ha riportato gravi ferite, indica la polizia. Nell'auto che procedeva in senso contrario è invece deceduto un uomo di 33 anni, mentre altre tre persone sono state trasportate con gravi ferite dai servizi di soccorso e con un elicottero in diversi ospedali.

Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagini. Una persona è stata arrestata, aggiunge la polizia. La strada principale tra Schüpfheim ed Escholzmatt è rimasta chiusa per diverse ore.

