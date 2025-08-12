  1. Clienti privati
Ecco lo spettacolare video Autobus finisce contro una barriera e poi si ribalta, i passeggeri si liberano da soli

Christian Thumshirn

12.8.2025

Un autobus sull'autostrada tra Lugansk e Mosca si ribalta nella nebbia fitta.
Un autobus sull'autostrada tra Lugansk e Mosca si ribalta nella nebbia fitta.
Reuters

Un autobus sull'autostrada tra Lugansk e Mosca si ribalta nella nebbia fitta. Diversi passeggeri rimangono feriti ma, nonostante ciò, dopo lo schianto raddrizzano da soli il pesante mezzo. Ecco il scioccante video.

Christian Thumshirn

12.08.2025, 17:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un autobus si ribalta nella nebbia fitta nella regione di Tula: 35 persone rimangono ferite, tra cui diversi bambini.
  • Alcuni passeggeri saltano fuori dall'autobus e poi raddrizzano il veicolo da soli.
  • Le cause dell'incidente non sono chiare, ma la polizia sospetta che l'autista si sia addormentato e che la visibilità fosse scarsa.
Mostra di più

Il video pubblicato mostra il momento in cui un autobus perde il controllo nella fitta nebbia della regione di Tula, si schianta contro una barriera di sicurezza e si ribalta su un fianco.

Diversi passeggeri saltano sulla strada attraverso i finestrini rotti. Una telecamera di sorveglianza li riprende, mentre, nonostante le ferite, cercano di raddrizzare il mezzo pesante ribaltato.

Auto-aiuto dopo l'incidente

Il video mostra chiaramente quanto sia stato importante per i passeggeri agire rapidamente, reagendo autonomamente dopo l'incidente e raddrizzando l'autobus.

Le circostanze esatte dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità russe. blue News vi mostra lo spettacolare filmato della telecamera di sorveglianza.

Ecco il video (sottotitolato in tedesco):

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

11.08.2025

