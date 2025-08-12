Ecco lo spettacolare videoAutobus finisce contro una barriera e poi si ribalta, i passeggeri si liberano da soli
Christian Thumshirn
12.8.2025
Un autobus sull'autostrada tra Lugansk e Mosca si ribalta nella nebbia fitta. Diversi passeggeri rimangono feriti ma, nonostante ciò, dopo lo schianto raddrizzano da soli il pesante mezzo. Ecco il scioccante video.
12.08.2025, 17:02
Hai fretta? blue News riassume per te
Un autobus si ribalta nella nebbia fitta nella regione di Tula: 35 persone rimangono ferite, tra cui diversi bambini.
Alcuni passeggeri saltano fuori dall'autobus e poi raddrizzano il veicolo da soli.
Le cause dell'incidente non sono chiare, ma la polizia sospetta che l'autista si sia addormentato e che la visibilità fosse scarsa.