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Incidente spettacolare a Parigi Autobus si schianta contro un'auto e poi finisce nella Senna, «ho sentito urlare»

Gregoire Galley

30.4.2026

Giovedì mattina un autobus si è schiantato contro un veicolo parcheggiato a sud di Parigi, per poi finire nella Senna. Nell’incidente, particolarmente spettacolare, quattro persone sono state tratte in salvo.

Redazione blue News

30.04.2026, 15:23

«Un autobus in servizio nel comune di Juvisy-sur-Orge è uscito dal suo percorso ed è finito nel fiume, in circostanze ancora da chiarire», ha dichiarato all'«AFP» la procura di Évry, a sud di Parigi.

Secondo il pubblico ministero, «a bordo dell'autobus si trovavano l'autista e altre tre persone». «Tutti sono stati soccorsi», ha aggiunto, precisando che è stata aperta un'indagine per lesioni colpose legate alla guida del veicolo, affidata alla polizia.

Stando alla prefettura, il mezzo si è scontrato con «un veicolo leggero» parcheggiato lungo una banchina della Senna. Secondo una fonte, al momento dell’impatto non c'era nessuno all’interno dell'auto.

Intorno alle 11, diverse imbarcazioni erano ancora presenti nella zona dell'incidente. Come riferito da un giornalista dell'AFP, sul posto sono intervenuti anche un drone e un elicottero.

Bus totalmente immerso nell'acqua

Il bus è finito completamente sommerso nel fiume nei pressi di un ponte. Anche l’auto coinvolta è finita in acqua, come mostrano alcune immagini scattate da un fotografo dell'AFP.

«Il bilancio è ancora in fase di aggiornamento» e «sono stati mobilitati importanti mezzi di soccorso», ha indicato la prefettura in una nota. Secondo fonti locali, l'autista del mezzo era «in fase di formazione», il che spiegherebbe il numero limitato di persone a bordo.

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