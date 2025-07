Se non volete più rimuovere il bollino autostradale dal parabrezza della vostra auto, da oggi potete acquistare un bollino elettronico (foto d'archivio). sda

Un automobilista argoviese ha imparato a sue spese che non è possibile rincollare la vignetta autostradale, anche se si è staccata da sola. Il Tribunale federale ha comunque annullato la sua condanna e ha rinviato il caso all'istanza precedente che dovrà stabilire se ha agito intenzionalmente o per errore.

Il ricorrente aveva riattaccato la vignetta con del nastro biadesivo dopo che si era staccata dal parabrezza della sua auto. La riparazione non è durata a lungo e l'automobilista ha quindi utilizzato una colla più forte.

A metà dicembre 2022, l'uomo è stato fermato alla dogana di Rheinfelden (Canton Argovia). Le guardie di confine hanno constatato che l'adesivo poteva essere rimosso senza difficoltà e lo hanno denunciato alla giustizia.

Assolto in primo grado, è stato condannato dal Tribunale cantonale argoviese a una pena pecuniaria con sospensione condizionale e a una multa per «falsificazione di valori di bollo ufficiali».

Un reato punibile solo se commesso intenzionalmente

In una sentenza pubblicata giovedì, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'uomo e ha rinviato il caso al tribunale argoviese. Il reato in questione è punibile solo se commesso intenzionalmente.

La prima Corte penale ricorda che la vignetta deve essere apposta direttamente sul veicolo prima di utilizzare l'autostrada e non può essere trasferita su un altro veicolo. Inoltre, non è più valida se si stacca dal veicolo.

In questo caso, il ricorrente ha, in un certo senso, annullato il valore della vignetta quando lo ha applicato nuovamente alla sua auto. Si tratta ora di stabilire se ha agito intenzionalmente e con piena consapevolezza dell'illegalità della sua azione. La precedente istanza non ha chiarito questo punto.