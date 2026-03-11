Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora

Incendio di un autopostale a Kerzers FR Un autopostale ha preso fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton Friborgo, martedì pomeriggio. Immagine: BRK News L'autopostale è completamente bruciato. Immagine: sda Non si vede molto dell'interno del mezzo... Immagine: BRK News Il terribile incidente è costato la vita a sei persone e ne ha ferite altre in modo grave. Immagine: BRK News Le indagini proseguono. Al momento la polizia ipotizza un incendio doloso. Immagine: BRK News La scena dell'incidente è stata immediatamente isolata. Immagine: sda La strada è stata riaperta al traffico mercoledì mattina. Immagine: Keystone Incendio di un autopostale a Kerzers FR Un autopostale ha preso fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton Friborgo, martedì pomeriggio. Immagine: BRK News L'autopostale è completamente bruciato. Immagine: sda Non si vede molto dell'interno del mezzo... Immagine: BRK News Il terribile incidente è costato la vita a sei persone e ne ha ferite altre in modo grave. Immagine: BRK News Le indagini proseguono. Al momento la polizia ipotizza un incendio doloso. Immagine: BRK News La scena dell'incidente è stata immediatamente isolata. Immagine: sda La strada è stata riaperta al traffico mercoledì mattina. Immagine: Keystone

Martedì sera sei persone sono morte nell'incendio di un autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo. Le indagini sulle cause sono in corso, ma si esclude la pista dell'atto terroristico. Ecco che cosa sappiamo finora e cosa non ancora.

Keystone-ATS, Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera un autopostale ha preso fuoco a Kerzers (FR).

Sei persone sono morte, mentre quattro passeggeri e un soccorritore sono rimasti feriti, tre dei quali in modo grave.

Al momento la polizia sospetta un incendio doloso e sta indagando sulle testimonianze, secondo cui una persona potrebbe essersi cosparsa di benzina e aver dato fuoco al veicolo. Mostra di più

Cosa è successo?

Martedì sera un autopostale ha preso fuoco sulla Murtenstrasse a Kerzers, nel Canton Friborgo. La segnalazione è giunta alla polizia cantonale alle 18:25. Secondo quest'ultima il bus stava viaggiando da Düdingen a Kerzers.

Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. I soccorritori hanno trovato persone decedute al suo interno.

I video del mezzo avvolto dalle fiamme hanno iniziato a circolare sui social media. Anche diverse immagini mostrano come l'autobus sia completamente bruciato.

In Kerzers FR steht ein Postauto in Flammen. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Laut einem Sprecher gibt es mehrere Verletzte. https://t.co/zr9I962WOt pic.twitter.com/l8srmVlhAv — Blick (@Blickch) March 10, 2026

Quanti sono i morti e i feriti?

Sei persone sono rimaste uccise. Altri quattro passeggeri e un soccorritore sono rimasti feriti. Secondo le forze dell'ordine tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, due dei quali in gravi condizioni e uno è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Il terzo «è tornato a casa durante la notte». Altre due persone sono state visitate sul posto e le loro condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

L'identità di questi è stata stabilita, mentre i morti devono ancora essere identificati. Probabilmente ci vorranno diversi giorni.

Secondo le autorità, martedì sera risultavano disperse quattro persone. Non è ancora chiaro se siano tra le vittime.

Cosa si sa sulle cause dell'incendio?

Al momento si ipotizza che l'incendio sia stato provocato intenzionalmente da una persona.

Citando dei testimoni oculari, «20 Minuten» e «Blick» hanno riferito che una persona si sarebbe cosparsa di benzina e data fuoco, incendiando quindi il mezzo. La polizia non ha confermato la notizia, ma sta indagando.

La pista terroristica sembra essere stata scartata, come ha indicato mercoledì mattina il capo della comunicazione della polizia cantonale friburghese Martial Pugin. Restano per ora senza risposta le domande sull'autore del gesto.

Viene dunque privilegiata l'ipotesi di un atto volontario. Le indagini e le verifiche proseguono, ha riferito sempre stamani Pugin alla RTS. «Al momento non vi sono elementi che facciano pensare» a un atto terroristico, ha aggiunto.

Quali sono state le reazioni?

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha commentato martedì sera su X: «Sono scioccato e rattristato dal fatto che ancora una volta in Svizzera delle persone abbiano perso la vita in un grave incendio».

E ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle persone decedute.

Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026

Anche La Posta Svizzera ha espresso il proprio cordoglio. «I nostri pensieri sono rivolti ai feriti e ai parenti delle persone decedute», ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Un team di assistenza sarà a disposizione dei dipendenti a partire da mercoledì.

Cosa succederà adesso?

Oggi, mercoledì alle 14:00, si terrà una conferenza stampa a Granges-Paccot, nell'edificio della polizia cantonale. Le autorità friburghesi riferiranno sulla situazione attuale.

La polizia ha istituito una linea telefonica diretta per i parenti, al numero 0800 261 700.

La strada interessata è stata riaperta al traffico mercoledì mattina. L'autobus è stato rimosso.