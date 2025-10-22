  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera AutoPostale lancia un servizio di veicoli senza conducente

SDA

22.10.2025 - 10:57

Visualizzazione di un veicolo automatizzato "AmiGo".
Visualizzazione di un veicolo automatizzato "AmiGo".
Keystone

A partire dal 2027 nella Svizzera orientale circoleranno veicoli automatizzati gestiti da AutoPostale. Le prime corse di prova avverranno già il prossimo dicembre.

Keystone-SDA

22.10.2025, 10:57

22.10.2025, 10:59

Il nuovo servizio è denominato «AmiGo», si legge in un comunicato odierno dell'azienda, e le prestazioni sono prenotatili «On-Demand» (su richiesta) tramite app. Le corse di prova per ragioni di sicurezza verranno effettuate con un conducente e senza clienti. In totale è previsto l'utilizzo di 25 veicoli.

L'offerta di questi mezzi elettrici senza conducente è sostenuta in particolare dagli Uffici federali dei trasporti (UFT) e delle strade (USTRA), dai Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Turgovia e dal Touring Club Svizzero (TCS). Il partner tecnologico è invece un'azienda cinese chiamata Apollo Go, considerata leader mondiale nella guida automatizzata.

AutoPostale non esita a parlare di «nuova era del trasporto pubblico». L'offerta andrà a integrare quella già esistente nelle zone che non sono collegate in modo ottimale, come le aree rurali o in generale quelle meno servite.

Se contemporaneamente a una propria richiesta altri utenti vorranno percorrere le stessa tratta, spiega l'azienda, il sistema potrà raggruppare le corse, in modo da rendere il tutto più efficiente. Ogni veicolo può ospitare fino a quattro passeggeri e offre spazio per i bagagli.

«Portiamo la mobilità del futuro nella Svizzera orientale in modo flessibile, digitale e tenendo conto delle esigenze della nostra clientela, a cui mettiamo a disposizione un'offerta che si adatta alla loro quotidianità e rende tangibile la nuova idea di mobilità», ha dichiarato Stefan Regli, responsabile dei Servizi di mobilità e membro della direzione del gruppo Posta, citato nella nota.

Se tutto andrà come previsto, le prime corse senza conducenti avverranno nel corso del 2026, mentre l'inizio del servizio regolare sarà avviato nel primo trimestre del 2027. Secondo quanto scrive AutoPostale, con 25 veicoli «AmiGo» è la più grande offerta di veicoli automatizzati in programma in Europa.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Due polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
Re Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor

Altre notizie

Visita di Stato. Re Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Visita di StatoRe Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Ecco le sue dimensioni. Due polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale

Ecco le sue dimensioniDue polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale

Per la libertà di pensiero 2025. Premio Sakharov al reporter dissidente bielorusso Poczobut e a quella georgiana Amaglobeli

Per la libertà di pensiero 2025Premio Sakharov al reporter dissidente bielorusso Poczobut e a quella georgiana Amaglobeli