Nel mese di dicembre AutoPostale testa i taxi senza conducente nel Canton San Gallo

5.11.2025 - 15:06

Il taxi senza conducente "AmiGo" presentato oggi da AutoPostale a Altstätten (SG).
A dicembre AutoPostale Svizzera sperimenterà un nuovo servizio di trasporto pubblico con auto a guida autonoma nei dintorni di Altstätten (SG). I test saranno successivamente estesi alla Valle del Reno. Il servizio regolare dovrebbe iniziare nel 2027.

05.11.2025, 15:06

05.11.2025, 15:11

Dopo l'annuncio dei test di circolazione di fine ottobre, oggi AutoPostale ha presentato ad Altstätten, nella valle del Reno sangallese, il veicolo automatizzato «AmiGo», sviluppato in collaborazione con il produttore cinese di robotaxi Apollo Go e con la società tecnologica cinese Baidu.

L'auto a guida autonoma è destinata a integrare i servizi di trasporto pubblico nelle regioni rurali e meno attrezzate della Svizzera orientale e negli orari non di punta. Sarà disponibile su richiesta tramite un'app. Per la Svizzera orientale sono stati annunciati fino a 25 veicoli nella fase finale.

Fino a quattro passeggeri

Il robotaxi «AmiGo» ha spazio per quattro passeggeri ed è dotato di 36 sensori, diverse telecamere, un sistema di posizionamento preciso al centimetro e un radar, oltre a un sistema di pulizia automatica dei sensori.

I primi test di circolazione si svolgeranno nei dintorni di Altstätten, ha spiegato Urs Bloch, portavoce di AutoPostale. Nella prima fase con personale di sicurezza sempre a bordo e con un'estensione graduale del raggio d'azione.

Se tutti i requisiti di sicurezza e qualità saranno soddisfatti, i primi viaggi senza accompagnatore potrebbero avvenire nel corso del 2026, mentre l'entrata in funzione definitiva è prevista per il primo trimestre del 2027.

Oltre ai Cantoni della Svizzera orientale, partecipano alla sperimentazione l'Ufficio federale dei trasporti, l'Ufficio federale delle strade e il Touring Club Svizzero.

