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Danimarca L'autopsia della megattera Timmy si terrà sull'isola di Anholt

SDA

28.5.2026 - 11:11

Il cadavere della balena Timmy
Il cadavere della balena Timmy
Keystone

Il cadavere della megattera del Baltico conosciuta come Timmy rimarrà sull'isola danese di Anholt e sarà sottoposta ad autopsia direttamente sulla spiaggia. L'animale giace lì da circa due settimane in acque poco profonde.

Keystone-SDA

28.05.2026, 11:11

28.05.2026, 11:24

«La balena verrà tirata a riva nel corso di questo fine settimana», ha comunicato Jane Hansen dell'Autorità danese per l'ambiente. L'autopsia, le analisi scientifiche e lo smaltimento della carcassa dovrebbero avvenire alla fine della prossima settimana.

Inizialmente i danesi avevano cercato di trascinare la balena, gonfiata dai gas di decomposizione, in acque più profonde per poi trasportarla in un porto. Il tentativo, però, è fallito la scorsa settimana.

«Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli per il trasporto al porto di Grenaa, e la balena si è spostata e ora giace ancora più vicino alla costa», ha spiegato Hansen.

«Allo stesso tempo, la balena continua a causare disagi sulla spiaggia e deve quindi essere rimossa». L'autorità ambientale ha nuovamente invitato i residenti e i bagnanti a tenersi lontani dall'animale.

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