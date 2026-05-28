DanimarcaL'autopsia della megattera Timmy si terrà sull'isola di Anholt
SDA
28.5.2026 - 11:11
Il cadavere della megattera del Baltico conosciuta come Timmy rimarrà sull'isola danese di Anholt e sarà sottoposta ad autopsia direttamente sulla spiaggia. L'animale giace lì da circa due settimane in acque poco profonde.
Keystone-SDA
28.05.2026, 11:11
28.05.2026, 11:24
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«La balena verrà tirata a riva nel corso di questo fine settimana», ha comunicato Jane Hansen dell'Autorità danese per l'ambiente. L'autopsia, le analisi scientifiche e lo smaltimento della carcassa dovrebbero avvenire alla fine della prossima settimana.
Inizialmente i danesi avevano cercato di trascinare la balena, gonfiata dai gas di decomposizione, in acque più profonde per poi trasportarla in un porto. Il tentativo, però, è fallito la scorsa settimana.
«Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli per il trasporto al porto di Grenaa, e la balena si è spostata e ora giace ancora più vicino alla costa», ha spiegato Hansen.
«Allo stesso tempo, la balena continua a causare disagi sulla spiaggia e deve quindi essere rimossa». L'autorità ambientale ha nuovamente invitato i residenti e i bagnanti a tenersi lontani dall'animale.