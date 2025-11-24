La pagnotta in cui i doganieri hanno ritrovato i gioielli. BAZG

Al valico di St. Margrethen, il personale doganale svizzero ha fatto una scoperta insolita: due uomini avrebbero tentato di lasciare il Paese con gioielli rubati, nascosti all’interno di un filone di pane. La polizia cantonale sangallese ha avviato le indagini.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La dogana svizzera ha fermato a St. Margrethen un’auto con gioielli rubati nascosti anche dentro un pezzo di pane.

I due uomini a bordo, cittadini rumeni, sono stati arrestati.

La refurtiva proveniva da un furto con scasso nel Canton Zurigo. Mostra di più

Lunedì mattina, gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini hanno fermato un’auto in uscita dal territorio svizzero al valico di St. Margrethen.

Il veicolo, immatricolato in Francia, è stato sottoposto a un controllo di routine. La verifica ha però fatto sorgere rapidamente dei sospetti.

Nel vano motore e nell’abitacolo, gli agenti hanno trovato diversi gioielli, orologi e anche un «Vreneli» d’oro. Una parte della refurtiva era stata nascosta in un luogo del tutto inatteso: avvolta con cura all’interno di un pezzo di pane.

Le prime verifiche hanno rivelato che i gioielli provenivano da un furto con scasso avvenuto nel Canton Zurigo. I due occupanti dell’auto – entrambi cittadini rumeni – sono stati arrestati e consegnati alla polizia cantonale di San Gallo, che a sua volta ha trasmesso il caso alla polizia zurighese, incaricata delle indagini.

Resta da chiarire se i due uomini siano stati direttamente coinvolti nel furto oppure se stessero semplicemente trasportando la refurtiva. Per il momento la polizia non ha fornito indicazioni su eventuali altri complici.