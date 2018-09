Siria, raid aerei su Idlib

Sette persone, tra cui due donne, sono state arrestate in Sicilia per l'aggressione la notte di Ferragosto in una spiaggia a Trappeto (Palermo) contro un gruppo di migranti minorenni.

I giovani erano sono stati picchiati e insultati con frasi razziste. L'aggressione è continuata con l'inseguimento e lo speronamento dell'automezzo che stava riportando i giovani nel centro di accoglienza a Partinico.

Gli indagati sono accusati di lesioni aggravate e di avere agito con la finalità dell'odio etnico e razziale. Le vittime erano state colpite con bastoni di legno e mazze di ferro.