Secondo il pubblico ministero, la pasticcera austriaca avrebbe usato un cocktail velenoso e delle compresse falsamente etichettate nella speranza di ereditare i milioni del ricco compagno. Quest'ultimo è sopravvissuto, ma è diventato praticamente cieco a causa dell'avvelenamento.

In Austria, secondo l'ufficio del pubblico ministero, una donna di 32 anni ha tentato di uccidere il suo partner due volte con il veleno e ha simulato un suicidio tagliandogli l'avambraccio.

All'inizio del processo per i due capi d'accusa di tentato omicidio, l'imputata, sottoposta a giudizio presso il tribunale regionale di Korneuburg, ha negato qualsiasi intenzione di uccidere il partner.

Quest'ultimo, un ricco agricoltore di 42 anni, è sopravvissuto a stento a entrambi gli avvelenamenti, rimanendo però quasi completamente cieco dopo aver assunto il veleno, una miscela di metanolo e di funghi allucinogeni.

La donna, una pasticcera, era stata nominata unica erede dal suo compagno. Il pubblico ministero ha descritto le sue azioni come «quasi uniche» in termini di manipolazione e sangue freddo.

I muffin velenosi e i tagli sull'avambraccio

I tentativi di omicidio sarebbero avvenuti nell'estate e nell'autunno del 2022. Durante una festa la vittima ha bevuto d'un fiato un drink fornito dalla partner.

Secondo l'accusa il metanolo contenuto nel cocktail ha quasi reso cieco il 42enne. Dopo il suo ritorno dall'ospedale, l'imputata si è presa cura di lui per qualche tempo.

Infine, nel novembre del 2022, gli ha offerto muffin e compresse, fatte passare per integratori alimentari. Ma secondo l'accusa si trattava in realtà di sonniferi.

Mentre era immerso nel sonno, l'indagata avrebbe tagliato l'avambraccio dell'uomo per fingere un suicidio. «È stata una cosa completamente stupida e l'ho fatto per disperazione», ha dichiarato in tribunale.

Ha finto un'aggressione con un coltello

Infine, nel maggio 2023, la 32enne è stata portata in ospedale con ferite all'addome, dove ha affermato che il suo compagno era andato in bicicletta al suo appartamento e l'aveva aggredita con un coltello.

In realtà l'uomo è stato sospettato fino a quando un esperto ha convinto le autorità che il 42enne non avrebbe mai potuto andare in bicicletta a causa della mancanza di vista. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, la donna si è inflitta le ferite da sola.

Una perizia psichica ha mostrato che la pasticcera soffre di un disturbo della personalità, ma è capace di discernimento. Il verdetto è previsto per il 13 novembre.

