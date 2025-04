Se vedete questo pesce in mare... stategli lontani! Imago

Un avvistamento avvenuto il 15 aprile nel Mar Adriatico ha destato preoccupazione tra gli esperti di fauna marina. Il pesce palla argenteo, noto scientificamente come «Lagocephalus sceleratus», è stato individuato nella baia di Medulin, in Croazia.

Questo pesce è noto per la sua capacità di produrre tetradotossina, una neurotossina che è 100 volte più tossica del cianuro.

Due pescatori locali, come riporta «Leggo.it», hanno avuto un incontro ravvicinato con questo esemplare, che misura oltre mezzo metro di lunghezza e pesa circa 1,3 chili.

Spaventati dalla sua presenza, hanno deciso di portare il pesce all'università di Pola per ulteriori analisi. Secondo i loro racconti, non avevano mai visto un esemplare simile prima d'ora.

Potenziale rischio per la salute umana

La presenza del pesce palla argenteo nel Mediterraneo è motivo di allarme, poiché rappresenta un potenziale rischio per la salute umana. La sua neurotossina può infatti causare gravi danni, come l'amputazione di un dito in caso di morso.

Inoltre, il comportamento aggressivo di questi pesci potrebbe rappresentare una minaccia diretta per i turisti e i bagnanti nelle aree costiere.

Gli esperti avvertono che la stabilizzazione di questa specie nel Mare Nostrum potrebbe avere conseguenze negative sul turismo, un settore cruciale per molte economie locali.

La presenza di un pesce così pericoloso nelle acque frequentate dai bagnanti potrebbe scoraggiare i visitatori e danneggiare l'industria turistica.

Ora gli esperti continuano a monitorare la situazione per valutare l'impatto potenziale sulla salute pubblica e sull'ambiente marino.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.