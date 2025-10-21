  1. Clienti privati
Divertente o preoccupante? Avvistato un topo in un ristorante con vista sul Colosseo, il video diventa virale

ai-scrape

21.10.2025 - 12:47

Un topo è stato avvistato da una coppia di turisti mentre cenavano in un ristorante di Roma con vista sul Colosseo e il video dell'incontro è diventato subito virale.

Alessia Moneghini

21.10.2025, 12:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un topo è comparso durante la cena di una coppia di turisti in un ristorante di Roma con vista sul Colosseo.
  • Il video del roditore che annusa l'aria è diventato subito virale.
  • Alcuni utenti del web ne sono rimasti divertiti, altri hanno subito lanciato l'allarme sulle condizioni igieniche del ristorante.
Mostra di più

Durante una cena in un ristorante di Roma, con vista sul Colosseo, i turisti Vasil Velchev e sua moglie Petya hanno avuto un incontro inaspettato con un topo.

Come si legge su «Sky TG24», l'uomo ha raccontato: «Stavamo cenando di fronte al Colosseo quando mia moglie mi ha chiesto di scattarle una foto. All'improvviso ha notato un topo sopra la mia testa. Inizialmente ci siamo spaventati, ma poi abbiamo deciso di dargli un pezzo di cibo».

L'episodio è stato filmato e il video ha rapidamente guadagnato popolarità online, diventando virale. La scena insolita ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno trovato l'incontro divertente.

Ad alcuni ha addirittura ricordato Ratatouille, il topo chef personaggio di un film d'animazione della Pixar. Mentre altri hanno espresso preoccupazione per le condizioni igieniche del ristorante.

