Un topo è stato avvistato da una coppia di turisti mentre cenavano in un ristorante di Roma con vista sul Colosseo e il video dell'incontro è diventato subito virale.

Durante una cena in un ristorante di Roma, con vista sul Colosseo, i turisti Vasil Velchev e sua moglie Petya hanno avuto un incontro inaspettato con un topo.

Come si legge su «Sky TG24», l'uomo ha raccontato: «Stavamo cenando di fronte al Colosseo quando mia moglie mi ha chiesto di scattarle una foto. All'improvviso ha notato un topo sopra la mia testa. Inizialmente ci siamo spaventati, ma poi abbiamo deciso di dargli un pezzo di cibo».

L'episodio è stato filmato e il video ha rapidamente guadagnato popolarità online, diventando virale. La scena insolita ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno trovato l'incontro divertente.

Ad alcuni ha addirittura ricordato Ratatouille, il topo chef personaggio di un film d'animazione della Pixar. Mentre altri hanno espresso preoccupazione per le condizioni igieniche del ristorante.