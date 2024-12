L'avvoltoio penzolava dal parabrezza Dal web

L'incidente è avvenuto a un aereo in volo sopra il Brasile. Nonostante l'evento straordinario e lo shock di tutto l'equipaggio e dei passeggeri, il pilota è riuscito a mantenere la calma e a portare a termine l'atterraggio in sicurezza.

Sara Matasci ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Un evento straordinario ha colpito un aereo che stava sorvolando il Brasile, lasciando pilota e passeggeri in stato di shock.

Durante un volo da Envira a Eirunepé, un avvoltoio si è schiantato contro la cabina di pilotaggio del monomotore, sfondando il parabrezza e rimanendo lì appeso fino all'atterraggio.

Ciononostante il pilota è riuscito a gestire la situazione con compostezza, atterrando senza problemi all'aeroporto di Eirunepé.

«Abbiamo rischiato grosso», ha poi dichiarato a «Jam Press», mentre uno dei passeggeri ha aggiunto: «Pensavamo di non uscirne vivi. È un miracolo che il pilota sia riuscito ad atterrare con quell'animale in faccia». Mostra di più

Come riporta «Leggo.it», durante un volo da Envira a Eirunepé, un avvoltoio si è schiantato contro la cabina di pilotaggio del monomotore, sfondando il parabrezza e rimanendo lì appeso fino all'atterraggio.

Le immagini dell'incidente mostrano il corpo dell'uccello penzolare mentre il pilota, mantenendo la calma, spiega l'accaduto ai passeggeri.

Nonostante l'evento inaspettato, l'uomo è riuscito a gestire la situazione con compostezza, atterrando senza problemi all'aeroporto di Eirunepé. «Abbiamo rischiato grosso», ha però poi dichiarato a «Jam Press», mentre uno dei passeggeri ha aggiunto: «Pensavamo di non uscirne vivi. È un miracolo che il pilota sia riuscito ad atterrare con quell'animale in faccia».

Non è il primo incidente del genere

Gli stormi di uccelli che si aggirano vicino all'aeroporto, attratti dai rifiuti della discarica, rappresentano un rischio significativo per gli aerei in volo. Questo incidente non è il primo del suo genere, evidenziando un problema ricorrente per i piloti che operano in quella zona.

L'evento, avvenuto giovedì 5 dicembre, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei voli nella regione, spingendo a riflettere sulle misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.