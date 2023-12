Un tempo i pacchi postali arrivavano con i cavalli e la gente li aspettava con ansia.. Keystone

I furti di pacchi sono aumentati di circa il 200% rispetto al periodo prepandemico. È quanto emerge da una statistica dei sinistri di AXA.

Per gli anni 2020 e 2022 l'assicuratore segnala un massiccio incremento, probabilmente collegato allo scoppio della crisi del coronavirus, quando la gente ha iniziato a evitare i negozi fisici a favore di quelli online.

Se «i furti di pacchi segnalatici sono il triplo rispetto a quattro anni fa», quel che invece è rimasto invariato nel tempo è l'entità dei danni: l'assicuratore versa in media circa 300 franchi per caso, ha spiegato Stefan Müller, responsabile Sinistri Cose presso AXA, citato in una nota odierna. Inoltre, nel complesso, il numero dei pacchi rubati rappresenta appena il 2% dei furti coperti.

Secondo l'assicuratore, per tutelarsi basta adottare un paio di accorgimenti. «Qualora fosse possibile, è sempre buona cosa prendere in consegna il pacco di persona», ha precisato Müller. Affinché fili tutto liscio si può scegliere in anticipo il giorno di consegna. Se poi si hanno difficoltà a fissare una data, si potrà fornire un indirizzo di consegna alternativo – per esempio quello di un vicino di casa – o andare a prendere il pacco in un punto di ritiro.

In caso di furto, prima di poter segnalare il caso al proprio assicuratore è necessario sporgere denuncia alla polizia. A tal proposito è importante sapere che l'assicurazione mobilia domestica copre i casi in cui il furto di un pacco è capitato ad avvenuta consegna. I pacchi mai consegnati, per contro, non sono assicurati. «In questi casi consigliamo alla clientela di recarsi di persona dal fornitore o dallo spedizioniere», ha aggiunto Müller.

In materia di consegna, la Posta Svizzera applica la seguente regola: se il pacco è troppo grande per essere lasciato nello scomparto di deposito e in casa non c'è nessuno, lo spedizioniere è autorizzato a lasciarlo sulla porta di casa, ma solo a patto che il pacco si trovi al riparo dalle intemperie e al sicuro o che ciò sia stato concordato con la persona che ha spedito o a cui è destinato il pacco. In caso contrario lo spedizioniere dovrà emettere un invito di ritiro e portare via il pacco, viene precisato ancora nel comunicato di AXA.

