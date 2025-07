Chiusa la Axenstrasse (immagine d'archivio). Keystone

La Axenstrasse, nel cantone di Uri, è stata nuovamente bloccata questa sera dopo essere stata già chiusa per circa tre ore e mezzo e poi riaperta per breve tempo nel corso della giornata.

Il sistema di monitoraggio, installato nel 2019, aveva fatto scattare automaticamente la chiusura della strada che collega Brunnen (SZ) a Flüelen (UR), intorno alle 12.30 in quanto una colata detritica aveva danneggiato alcune strutture dell'Axenstrasse nei pressi di Sisikon (UR), in località Gumpisch. Dopo una valutazione della situazione, la strada era stata riaperta poco dopo le 16.00 per poi essere, come detto, richiusa.

Questo nuovo blocco è stato deciso dopo una ulteriore valutazione della situazione, ha indicato l'Ufficio federale delle strade (USTRA) a Keystone-ATS. Sono stati registrati altri movimenti sul terreno e sono previste precipitazioni che potrebbero aggravare la situazione, è stato precisato.

Nell'agosto 2024, la Axenstrasse è stata chiusa per diversi giorni a causa di una caduta di massi e di un persistente pericolo di tale natura nell'area di Gumpisch.

Una nuova valutazione della situazione è stata annunciata da USTRA per domani pomeriggio.