Mentre in Svizzera si soffre per il torrido caldo estivo, «Jaeger Fishing» pensa già al Natale e dalla fine di luglio ha messo in vendita, a un prezzo ribassato, il suo calendario dell'Avvento. Cosa ne pensa un esperto di marketing?

«Dal nostro punto di vista, questo è esattamente il momento giusto per parlarne», dice a blue News Jonathan Vollenweider, cofondatore e amministratore delegato dell'azienda.

L'esperto di marketing Felix Murbach spiega a blue News se l'inizio sempre più anticipato delle vendite è solo una tendenza oppure no. Mostra di più

Sole, 30 gradi, tempo perfetto per nuotare: l'estate sembra essere ancora nel vivo in Svizzera. Non c'è traccia di foglie autunnali colorate e nemmeno di giornate invernali innevate. Quasi nessuno pensa dunque al Natale in questo momento.

Non è così per «Jaeger Fishing», un'azienda che vende attrezzature da pesca. Dalla fine di luglio, sui social media, pubblicizzano il loro calendario dell'Avvento per il dicembre 2025.

«Dal nostro punto di vista, è proprio il momento giusto per parlarne», scrive Jonathan Vollenweider, cofondatore e amministratore delegato di Jaeger Fishing, interpellato da blue News.

«Molti dei nostri clienti non vedono l'ora che arrivi l'edizione limitata perché negli ultimi anni si è esaurita molto rapidamente», continua.

Feedback prevalentemente positivo

Anche il riscontro finora è stato costantemente positivo e i calendari «sono stati preordinati diligentemente», afferma Vollenweider. «Stiamo già parlando di ordini a quattro cifre».

E spiega che, vista l'attuale domanda, ricominceranno a offrire i calendari dell'Avvento a luglio del prossimo anno per dare a tutti i clienti la possibilità di prenotarli. La lavorazione e la spedizione sono previste a partire da metà novembre, in modo che i calendari arrivino in tempo per il 1° dicembre.

Il suo calendario dell'Avvento è il primo del genere di un marchio svizzero, richiesto non solo in Svizzera, ma anche in Germania.

«A differenza dei marchi internazionali, noi non ci affidiamo semplicemente a colori speciali di esche esistenti, ma sviluppiamo prodotti esclusivi che non sono disponibili per l'acquisto in questa forma», continua il fondatore.

«Il tempismo ha senso da un punto di vista strategico»

Ma è davvero il momento migliore per pubblicizzare i calendari dell'Avvento?

«La tempistica può avere senso da un punto di vista strategico», scrive l'esperto di marketing Felix Murbach a una richiesta di blue News. «Molte aziende utilizzano la cosiddetta fase early bird per assicurarsi vendite e sicurezza di pianificazione in una fase iniziale», continua.

Secondo Murbach, l'effetto «paura di perdersi» gioca un ruolo importante, soprattutto per i prodotti limitati o particolarmente ricercati. «Per i consumatori che sanno esattamente cosa vogliono, questo è pratico, mentre per tutti gli altri accorcia il tempo necessario per confrontare le offerte».

Le vendite iniziano sempre più presto

Per Murbach l'inizio sempre più precoce delle vendite dei calendari dell'Avvento è una chiara tendenza: «I prodotti stagionali arrivano sul mercato sempre più presto per prolungare la fase di acquisto. Questo è positivo per i fornitori, ma piuttosto ambivalente per i consumatori», spiega l'esperto.

Il motivo? «Se i prodotti natalizi vengono pubblicizzati già ad agosto, si perde un po' dello spirito speciale dell'Avvento e la stagione delle feste diventa rapidamente un'occasione di consumo», chiarisce Murbach.

«Molti trovano che sia troppo presto e sentono che la prossima stagione viene costantemente imposta prima ancora che sia finita quella in corso. Altri, invece, lo trovano pratico per pianificare in anticipo o per fare un affare», dice l'esperto.

L'inizio anticipato dei saldi può creare una pressione all'acquisto, dato che molti comprerebbero con mesi di anticipo per paura di perdere l'occasione. Questo vincola il budget in anticipo, lascia meno spazio al confronto dei prezzi e può finire per essere più costoso.

«Anche l'anticipazione ne risente se si trascorre troppo tempo a pianificare un evento. Se questa tendenza diventa la norma, l'inizio delle vendite si sposta ogni anno più avanti, con il rischio di una saturazione eccessiva».

Gli acquisti anticipati e aggiuntivi aumentano anche la produzione, il trasporto e quindi l'impatto ambientale.