Estela de Carlotto (a destra) abbraccia Adriana Metz nel conrso della conferenza stampa in cui si è annunciato il ritrovamento del fratello della signora Metz dopo 48 anni. KEYSTONE

Grazie a un test del DNA, un uomo sottratto alla madre durante la dittatura militare in Argentina è stato finalmente identificato e può ora abbracciare la sorella che non ha mai conosciuto. Una storia di speranza, da raccontare. Eccola.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 48 anni Adriana Metz ha ritrovato il fratello scomparso nel 1977, appena dopo il parto.

I genitori, Raúl Metz e Graciela Romero, furono arrestati poiché attivisti politici.

L'Argentina, dal 1976 al 1983, fu governata da una giunta militare: molti attivisti furono torturati, si stima che circa 30'000 persone furono uccise o fatte sparire.

Il gruppo Nonne di Plaza de Mayo, presieduto da decenni da Estela de Carlotto, cerca di riunire i circa 500 bambini rubati dalla giunta militare alle loro famiglie.

Il signor Metz è il 140° fanciullo che il gruppo ha ritrovato, grazie all'attività incessante del gruppo e al test del DNA. Mostra di più

Un uomo, sottratto alla madre prigioniera appena nato durante il regime militare argentino e cresciuto da estranei, è stato identificato dopo 48 anni grazie a un test del DNA. Lo riporta la BBC.

La sorella dell'uomo, Adriana Metz, che ha cercato il fratello perduto per decenni, ha dichiarato di aver parlato con lui per la prima volta la scorsa settimana.

Adriana Metz (al centro), con una foto dei suoi genitori Graciela Romero e Raul Metz, parla accanto a Estela de Carlotto (destra), presidente del gruppo argentino per i diritti umani Nonne di Plaza de Mayo, durante la conferenza stampa per annunciare che l'organizzazione ha localizzato il fratello Metz. KEYSTONE

La signora Metz è riuscita a trovarlo con l'aiuto del gruppo di campagna Nonne di Plaza de Mayo, che da tempo cerca di riunire i circa 500 bambini rubati dalla giunta militare alle loro famiglie.

L'uomo, la cui identità non è stata resa pubblica per proteggere la sua privacy, è il 140° ragazzino che il gruppo ha ritrovato.

Durante una conferenza stampa, la fondatrice delle Nonne di Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha letto una dichiarazione mentre i membri del gruppo applaudivano e festeggiavano.

La presidente del gruppo per i diritti umani Nonne di Plaza de Mayo Estela Carlotto, a sinistra, con l'allora presidente argentino Nestor Kirchner (2003), che si adoperò per aiutare il gruppo a ritrovare gli «scomparsi». KEYSTONE

«Oggi accogliamo il figlio di Graciela Alicia Romero e Raúl Eugenio Metz», ha detto la 94enne, seduta accanto a una raggiante Adriana Metz.

Storia di una separazione forzata

Sebbene l'uomo, indicato dal gruppo come «Nipote 140», non fosse presente, il gruppo ha fornito dettagli su come fosse stato separato dalla sua famiglia.

I suoi genitori erano entrambi attivisti politici a Bahía Blanca, una città nella provincia di Buenos Aires.

Suo padre, Raúl Metz, lavorava nelle ferrovie ed era un membro attivo del Partito Comunista. Sua madre, Graciela Romero, studiava economia e si unì a un gruppo guerrigliero marxista, il PRT-ERP, con Metz poco prima che i due si sposassero.

La coppia aveva una figlia, Adriana, e Graciela era incinta di cinque mesi del secondo figlio quando furono arrestati nella loro casa nel dicembre 1976.

La «Guerra sporca » della giunta militare

Poco dopo aver preso il potere con un colpo di Stato militare nel marzo 1976, la giunta cercò di eliminare qualsiasi opposizione al suo regime arrestando i critici.

Decine di migliaia di persone furono catturate in raid e detenute in centri di detenzione clandestini.

Il 24 marzo 1976 i leader della giunta militare argentina, il tenente generale Jorge Rafael Videla (al centro) e il comandante della Marina Emilio Massera (secondo da sinistra), durante la cerimonia di giuramento al Palazzo Rosada di Buenos Aires, in Argentina, che, per tacere le critiche, diede inizio alla cosiddetta «guerra sporca», con migliaia di morti e sparizioni. KEYSTONE

Molti furono torturati. I gruppi per i diritti umani stimano che circa 30'000 persone furono uccise o fatte sparire tra il 1976 e la fine del regime militare nel 1983.

I sopravvissuti hanno raccontato alle Nonne di Plaza de Mayo che Graciela Romero aveva dato alla luce un figlio il 17 aprile 1977 mentre era prigioniera nel centro di detenzione clandestino noto come «La Escuelita».

I membri dell'associazione per i diritti umani Madres de Plaza de Mayo in piazza a Buenos Aires nel 2002. KEYSTONE

Adriana fu inizialmente accudita dai vicini che alla fine la consegnarono ai nonni paterni.

Le famiglie Romero e Metz cercarono la coppia e il loro figlio per decenni. Si teme che la coppia, che rimane nell'elenco degli scomparsi, sia tra i molti attivisti di sinistra uccisi dal regime militare.

Il test del DNA

Collaborando con la Commissione Nazionale per l'Identità (Conadi), un organismo ufficiale creato per trovare i bambini rapiti dalla giunta militare, hanno contattato l'uomo ad aprile e gli hanno offerto la possibilità di fare un test del DNA.

L'uomo ha accettato e venerdì, la Conadi gli ha comunicato che era effettivamente il bambino sottratto a Graciela Romero nel 1977.

La sorella, durante la loro prima telefonata della scorsa settimana gli ha detto: «Ehi, eccomi qui». Durante la conferenza stampa ha aggiunto di essere impaziente di incontrare di persona il fratello, che vive a 400 km di distanza, per abbracciarlo.

Estela de Carlotto abbraccia suo nipote Ignacio Hurban dopo essersi ritrovati (8 agosto 2014). KEYSTONE

Estela de Carlotto, che ha ritrovato lei stessa il proprio nipote scomparso nel 2014, ha affermato che il fatto che le Nonne di Plaza de Mayo siano riuscite a localizzare uno dei dispersi dopo 48 anni dimostra quanto sia cruciale il loro lavoro anche dopo tanti decenni.