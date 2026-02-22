Il regista Paul Anderson si è aggiudicato il Bafta per il miglior film con "Una battaglia dopo l'altra". Keystone

«Una battaglia dopo l'altra», film del 2025 scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, ha vinto oggi il premio come miglior film ai Bafta, gli «Oscar britannici» del cinema.

Keystone-SDA SDA

L'insolito thriller politico ha ottenuto sei premi, il numero più alto per un singolo film nella serata, consolidando la sua posizione di favorito agli Oscar del mese prossimo.

L'attore britannico Robert Aramayo ha ottenuto una sorprendente vittoria, ottenendo il premio come miglior attore per la sua interpretazione in «I Swear», che racconta la storia di un giovane affetto dalla sindrome di Tourette.

Nella categoria miglior attrice, l'irlandese del Nord Jessie Buckley ha vinto per «Hamnet», dopo aver già ottenuto un Golden Globe per la sua interpretazione. Aramayo aveva vinto in precedenza nella stessa serata il premio come Stella Nascente, e nella categoria miglior attore è riuscito a battere star affermate come Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet.