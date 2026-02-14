  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vallese Esplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave

SDA

14.2.2026 - 16:57

L'incidente ha provocato vari feriti. (Immagine simbolica)
L'incidente ha provocato vari feriti. (Immagine simbolica)
Keystone

Oggi pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un'esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di otto persone, ha indicato la polizia cantonale vallesana a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:57

14.02.2026, 17:30

Il portavoce delle forze dell'ordine ha aggiunto che allo stato attuale delle indagini la causa più probabile dell'incidente sarebbe l'esplosione di un compressore d'aria di un cannone sparacoriandoli.

A dare in un primo tempo notizia dell'accaduto erano stati i siti del quotidiano locale «Le Nouvelliste» e della radio «Rhône FM».

Secondo l'emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV). Da parte sua, Rhône FM precisa che la polizia cantonale, la polizia municipale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze sono sul posto.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Censurato l'Uomo vitruviano di da Vinci nella sigla olimpica, si scatena la polemica sulla Rai
Marco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»

Altre notizie

Al vaglio una legge. In 1000 tra No-vax e estremisti di destra in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Al vaglio una leggeIn 1000 tra No-vax e estremisti di destra in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Germania. In 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco

GermaniaIn 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco

Morto nel 2026. «Navalny è stato avvelenato dalla Russia con una tossina»

Morto nel 2026«Navalny è stato avvelenato dalla Russia con una tossina»