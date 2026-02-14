L'incidente ha provocato vari feriti. (Immagine simbolica) Keystone

Oggi pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un'esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di otto persone, ha indicato la polizia cantonale vallesana a Keystone-ATS.

Keystone-SDA SDA

Il portavoce delle forze dell'ordine ha aggiunto che allo stato attuale delle indagini la causa più probabile dell'incidente sarebbe l'esplosione di un compressore d'aria di un cannone sparacoriandoli.

A dare in un primo tempo notizia dell'accaduto erano stati i siti del quotidiano locale «Le Nouvelliste» e della radio «Rhône FM».

Secondo l'emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV). Da parte sua, Rhône FM precisa che la polizia cantonale, la polizia municipale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze sono sul posto.