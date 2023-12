Gli intrepidi nuotatori non si sono fatti scoraggiare dalle gelide acque del Moossee. Keystone

Una cinquantina di «coraggiosi», chi anche con guanti e berretto di lana, hanno partecipato oggi al tradizionale bagno nelle acque ghiacciate – 5,5 gradi Celsius – del Moossee, nel canton Berna.

Fra gli audaci nuotatori figuravano sia adulti che bambini, stando a un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. Il senso di questo bagno fuori stagione? Sbarazzarsi di eventuali fardelli e «peccati» per incominciare ripuliti il nuovo anno.

Il Moossee si trova a dieci chilometri circa dalla capitale federale. In occasione di scavi archeologici sono stati rinvenuti resti di un villaggio neolitico del 3800 avanti Cristo nonché una piroga forgiata in un tronco di tiglio. Gli insediamenti preistorici sulle rive del Moossee sono tra i siti più noti, sin dalla loro scoperta 150 anni or sono, dell'archeologia palafitticola elvetica.

ot, ats