La festa indù del Nyepi è dedicata all'introspezione. (foto simbolica) Keystone

Un turista svizzero è stato arrestato sull'isola indonesiana di Bali per aver denigrato, con un commento su Instagram, una festa religiosa. Lo ha indicato la polizia locale.

Keystone-SDA SDA

L'uomo, di cui non si conosce l'età, rischia fino a cinque anni di carcere per incitamento all'odio, ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine di Bali. La celebrazione in questione è il Nyepi, il capodanno del calendario balinese.

Si tratta di una festa radicata nell'induismo, svoltasi lo scorso giovedì. La parola «nyepi» significa «luogo del silenzio»: in questo giorno, sia residenti sia turisti sull'isola, meta di vacanze per milioni di stranieri ogni anno, sono tenuti a rimanere in casa per 24 ore, dedicandosi all'introspezione. Lavoro, viaggi, divertimenti e persino il consumo di elettricità sono sconsigliati.

Una tradizione che il cittadino svizzero non ha particolarmente apprezzato. In una storia su Instagram, il diretto interessato ha scritto in inglese: «Una giornata di silenzio in cui non si può uscire è piuttosto tranquilla là fuori. Al diavolo (la formulazione utilizzata è più colorita, ndr) il Nyepi e le vostre regole». Per questo è stato denunciato e arrestato sabato.

Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha fatto sapere di essere a conoscenza del caso. Secondo i servizi Ignazio Cassis, sono in corso accertamenti. Per ragioni legate alla privacy non verranno forniti ulteriori dettagli.